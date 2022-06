Lores optará a la reelección y lo hará con un proyecto “a ocho o diez años” vista

Si en las casas de apuestas cotizase quien iba a ser el candidato del BNG a las próximas municipales en Pontevedra, la opción de Miguel Anxo Fernández Lores apenas reportaría beneficios al apostante. El propio alcalde había ido dejando pistas, declaraciones, guiños que apuntaban a que volvería optar a la reelección. Ayer, el propio regidor lo confirmó oficialmente, arropado por todo su grupo municipal y por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, un partido que tiene en Pontevedra a esa aldea gala irreductible que le permite gobernar una de las siete grandes urbes de Galicia desde hace ya más de dos décadas.

Pese a que Lores era el candidato esperado (a la espera del trámite de su ratificación por parte de la asamblea del Bloque), su comparecencia, sí que dejó matices destacables. El regidor parecía querer dejar claro que esta decisión no era, ni mucho menos, una especie de último servicio del alcalde a su partido, o a un equipo al que la oposición critica que no haya logrado construir un sustituto a su altura, así como a la propia ciudad o a los vecinos de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores anunció que volverá optar a la reelección con la “ilusión” de aquel concejal del BNG que en 1999 accedió a la Alcaldía y para afrontar un proyecto de futuro.

De hecho, aseguró que tan solo pide “una única condición” a su partido para liderar la candidatura: “Que nos presentemos pensando en ejecutar un proyecto a 8-10 años vista, pues no sería capaz, me sentiría muy incómodo, con un proyecto a corto plazo”. Aunque no quiso concretar ante las insistentes preguntas de los medios si eso significaba que iba a ser el propio Lores quien iba a liderar ese proyecto al menos durante otros dos mandatos, el Lores que ayer hablaba parecía dispuesto a hacerlo: “Quien tiene la última palabra es la ciudadanía de Pontevedra, pero yo quiero presentarme ante ella con las ideas claras, seguro de lo que propongo y con un horizonte temporal definido”, explicó.

“Lo hecho, hecho está”

Otro de los aspectos relevantes de su discurso fue trazar una línea separatoria entre el trabajo realizado hasta ahora y el nuevo proyecto que se propone acometer. Y esto no supone –todo lo contrario– renegar de la línea de gobierno en el actual mandato y de los 23 años anteriores, pero sí la necesidad de avanzar más allá: “Esta decisión mía lleva aparejada hablar de futuro, abrir una nueva etapa a partir de 2023”. “Lo hecho en anteriores etapas hecho está, ya es pasado, ya forma parte de la historia de la ciudad, creo que brillante y orgullosa, y servirá de punto de partida para trabajar en esta nueva etapa” que tendrá “nuevos retos, nuevas propuestas, con renovadas ilusiones, una nueva etapa con fresca y entusiasta pasión por ganar nuestro futuro”. “Salir de la zona de confort”, llegó a decir.

“Lo hecho en anteriores etapas hecho está, ya es pasado, ya forma parte de la historia de la ciudad, creo que brillante y orgullosa, y servirá de punto de partida para trabajar en esta nueva etapa”

Estos nuevos retos, o “sueños”, como dijo Lores, se centran por ejemplo en tener una ciudad y un rural con elevada calidad de vida, aprovechar “la explosión de creatividad de la ciudad” para convertirla en un polo económico, continuar con un gran dinamismo social, económico, cultural y deportivo, “ver Santa Clara, la ría A Xunqueira, el monte a pleno rendimiento” o el sueño de una “ecología urbana de vanguardia, de economía circular y de otras medidas contra el cambio climático”, aspecto en el que el alcalde incidió en varias ocasiones.

Lores afrontará el reto de lograr un séptimo mandato consecutivo y el peso de más de dos décadas ostentando el bastón de mando tampoco será problema para él: “Desde el punto de vista físico, anímico y familiar me siendo más que bien y desde el punto de vista político puedo asegurar sin duda que me encuentro en mi mejor momento como alcalde de Pontevedra”.

Contra las “fuerzas oscuras”

Y eso, pese a que reconoció que el actual está siendo un mandato “duro y difícil” por la COVID y el sufrimiento de toda la sociedad, ahora añadido por la gran inflacción. También es duro por la “ofensiva de las fuerzas oscuras, de Pontevedra y de fuera de ella, contra los avances especialmente en los ámbitos ambiental y de modelo de ciudad”. Lores sabe que esta va a ser la “campaña más dura y marrullera de las que tuve que afrontar”. “Sufriremos una campaña de infundios y maledicencias, sufriremos fiscalías y juzgados, cuando no escraches o agresiones físicas”, dijo. “Las fuerzas oscuras ya están aplicando estas execrables prácticas y lo previsible es que aumenten cuanto lleguen las elecciones”, dijo, “va a ser una campaña áspera y difícil”.

Pontón: “Tiene entusiasmo e ilusión para dar y regalar”

Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la decisión anunciada ayer por Lores es “una alegría especial”. “Todo el BNG ha mirado hacia el BNG de Pontevedra para aprender como se puede gobernar para mejorar la vida de las persona, como se puede usar el gobierno como elemento de transformación en positivo”. Pontón también resaltó que “Lores tiene algo que no se aprende, que se tiene o no se tiene, esa ilusión permanente e infinita por hacer avanzar Pontevedra y cuando habla de su ciudado todo es enamoramiento, pasión desbordante y entusiasmo por el futuro de Pontevedra”. “Lores tiene entusiasmo para dar y regalar”, afirmó.

Para el PP se demuestra “la falta de relevo generacional”

Al que será su rival como cabeza de lista del PP, Rafa Domínguez, no le sorprendió el anuncio de Lores. Para el popular “es una confirmación de que se va a ver obligado a presentarse por una falta de relevo en el BNG” y resaltó que además se escogiera para la confirmación oficial una fecha en la que, precisamente, quien “estaba llamada a relevarle no está en la ciudad”, en clara referencia a Anabel Gulías.

Respeto del PSdeG

El portavoz del PSdeG en el Concello y socio de gobierno del BNG, Tino Fernández, dijo “respetar”la decisión del candidato del Bloque y después señaló que para el PSdeG lo mejor “es distanciarse de estas cosas y no pensar en si es mejor o peor” quienes son los candidatos del resto de partidos. Consideran que los socialistas deben presentar “un proyecto estimulante, presentarlo a la sociedad y que decida”. Creen que pararse a pensar en los candidatos de los demás “nos debilita”.