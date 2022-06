Rueda: "Nuestra historia nos motiva y nos gusta a todos"

“Nuestra historia nos motiva y nos gusta a todos”. Con estas palabras, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se dirigió a Rafael López Torre, autor del libro “Pontevedra, ciudad encantada”, nueva promoción de FARO y que ayer presentó en el Liceo Casino de Pontevedra. Es el cuarto volumen de la serie de crónicas “De Vuelta y Media” que firma cada domingo el periodista en las páginas de FARO. El libro llegará a los kioscos y librerías con puntos de venta a partir de mañana, viernes.

“Pontevedra se merece que todo lo que pasó aquí sea contado, sea rescatado y sea revivido. Esta ciudad maravilla a todos porque es muy bonita, pero también porque tiene mucha historia, compartir esa historia es lo que nos gusta a todos”, dijo Rueda en su intervención en clara referencia al destacado trabajo de López Torre.

“Veo mucho PTV en el buen sentido”, añadió el presidente de la Xunta, “y no es nada fácil, porque somos muy exigentes y si estamos aquí es por algo que nos motiva y que nos gusta”. El responsable del Ejecutivo gallego, incidiendo en la necesidad de que ciudades como Pontevedra cuenten con este tipo de publicaciones, comentó como anécdota que su madre le regaló a sus hermanos y cuñados un ejemplar del anterior libro de la serie De vuelta y media, “Aromas de Pontevedra”, que se presentó en diciembre de 2019. “Creo que es un regalo perfecto, porque esto es Pontevedra”, afirmó Alfonso Rueda.

El responsable de la Xunta no perdió la ocasión para dirigirse personalmente a Rafael L. Torre, que durante el acto anunció el “punto y final a estas crónicas” para después del verano.

El libro, a la venta desde mañana, reúne 59 crónicas de la serie "De vuelta y media"

“Como se suele decir”, afirmó Alfonso Rueda, “si quieres ser universal, habla de tu propia aldea, que tienes elementos de sobra para hablar durante muchísimas vidas. Por eso no puedes parar, Rafael; tienes que dosificarte si quieres, pero esto tiene que seguir, porque hay muchísimas historias que contar, pero hay que saber contarlo también, con cariño, por eso tenemos que tener cronistas”. El presidente gallego fue aún más claro: “Nos gusta presumir de Pontevedra porque sabemos lo que es esta ciudad. Espero que se nos siga contando la historia cada fin de semana en FARO”.

“Pontevedra, de vuelta y media”, “Esencias de Pontevedra” y “Aromas de Pontevedra” son los tres títulos anteriores de esta colección periodística que reúne una pequeña antología de las mejores crónicas publicadas por Rafael L. Torre en FARO desde noviembre de 2010. Todas juntas conforman un evocador paseo sentimental por la Boa Vila, una ciudad que necesita contarse para entenderla mejor, porque ya decía un clásico del pontevedresismo que aquí nada es lo que parece, ni mucho menos lo que salta a la vista. “El plano de Portela en homenaje a Pontevedra”, “El Teatro Principal, una propiedad muy codiciada”, “El callejero republicano”, “Las sagas de los castañeros”, “Los fotógrafos callejeros”, “El helicóptero que aterrizó en la Herrería”, “Las noches más locas del Siroco”, “Las carteleras de los Soportales”… Así hasta un total de 59, estas crónicas, que siempre conjugan rigor con entretenimiento, suponen una nueva aportación para el mayor y mejor conocimiento de la intrahistoria de Pontevedra del siglo XX.

El subdirector general de Prensa Ibérica en Galicia y exdirector del diario decano, Juan Carlos Da Silva, fue el encargado de dar la bienvenida ayer en el acto del Liceo pontevedrés. Y calificó “Pontevedra, ciudad encantada” como “un nuevo libro de pontevedresismo cum laude, obra del mejor cronista contemporáneo de la Boa Vila, Rafael López Torre”. Da Silva agradeció especialmente la asistencia al acto del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “que desde el primer momento en que alumbramos esta nueva promoción cultural de FARO se apuntó a la convocatoria que, al igual que en la de los anteriores volúmenes de esta serie magistral de la intrahistoria de Pontevedra, nunca quiso perderse”.

“Un delicioso relato costumbrista de sus gentes, de personajes inenarrables, de sus vivencias, de sus espacios, de la transformación de su hábitat, en suma de la evolución de lo que ha sido y es esta ciudad desde el pasado siglo hasta nuestros días”. Así definió el exdirector del decano el nuevo volumen de “De vuelta y media”, en el que “seguro que cada uno de nosotros, en su peripecia vital, halla en las páginas de Rafa López Torre una parte del pasado de nuestros antepasados, el de nuestros abuelos, el de nuestros padres, y también del nuestro propio, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra madurez”.

Así, el subdirector general de Prensa Ibérica en Galicia comentó que, “en lo que generacionalmente a mí me toca, las crónicas de Rafa evocan mi época de estudiante de EGB en el colegio San José, las partidas improvisadas de futbito en la hora del recreo en la plaza del Teucro con las naranjas caídas de los árboles haciendo las veces de balón y los bancos de piedra como porterías... y algún que otro cristal roto en la imprenta de Peón, consecuencia de algún tiro a puerta desafortunado. También la espera por el autobús en la estación central de la entonces General Mola para subir al bus de Transportes La Unión previa compra del billete de 15 pesetas en el despacho próximo a Vázquez Lezcaille. O el pasaje por los soportales para echar un vistazo a las carteleras de cine del Gónviz, Malvar o el Victoria”.

En definitiva, “revivir de una manera deliciosa nuestra memoria más o menos reciente, desde la amenidad, el rigor, y también el humor, que las piezas del orfebre del periodismo López Torre nos proporcionan”. Y es que, como Juan Carlos Da Silva recalcó, esta serie “se ha convertido en una cita ineludible y yo diría que en libros de culto para los amantes de la intrahistoria de la ciudad y de todos aquellos que cultivan el pontevedresismo o la de quienes simplemente desean asomarse al balcón de la memoria viva de esta ciudad”.

Esteban: "En esta ciudad se disfruta tanto leyendo nuestro anecdotario como formando parte de él"

Eduardo Esteban citó el prólogo de “Pontevedra de aquella”, de Rafael Landín, para presentar esta recopilación de crónicas de la Boa Vila. “En esta ciudad se disfruta tanto leyendo nuestro anecdotario como formando parte activa del mismo”, bromeó.

“Hermosa y seductora”

“El calificativo de 'encantada' me gustó por su doble significado de mágica o embrujada, y también de hermosa y seductora a la vez”, comenzó explicando el propio López Torre el título de este cuarto volumen de la serie de crónicas “De vuelta y media”, añadiendo que, “por otro lado, este título me pareció que casaba muy bien con el dibujo elegido previamente para la portada del libro: una parte del maravilloso plano axonométrico de la Pontevedra amurallada que hizo Agustín Portela y cuya reproducción me autorizó su hijo César Portela, buen amigo”.

El cronista confesó que, “por simple afán de superación y de agradecimiento al apoyo recibido”, con estas recopilaciones “he tenido siempre el empeño de que cada volumen sea mejor que el anterior”. De ahí que su elaboración esté muy cuidada “y hasta mimada en sus pequeños detalles, tanto gráfica como documentalmente”, y ya desde el prólogo, escrito por el joven periodista pontevedrés de "El Mundo" y Onda Cero, Rafa Latorre: “Se leyó las crónicas y me hizo un prólogo muy atinado, amén de elogioso, mientras lidiaba con una actualidad vertiginosa, tanto nacional como internacional”.

"Mi empeño siempre fue que cada volumen fuera mejor que el anterior", dijo el autor

“La preparación del libro en su conjunto ha sido difícil por la gran cantidad de crónicas disponibles. De unas 350 iniciales acabé en las 59 crónicas finales”, explicó el autor, que reconoció que “seleccionar el trabajo de uno mismo, eligiendo unas cosas y apartando otras, tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, que se mueven entre la parcialidad y la injusticia. Pero entre las crónicas incluidas están algunas de las que más trabajo me dieron por su complicada documentación, y por esa razón, están entre mis preferidas”, destacando “dos bloques: las casas con historia y el recorrido que hago por el esparcimiento y la diversión de los pontevedreses a lo largo del siglo XX por los cafés cantantes, las entidades recreativas y otros locales de regular vivir”.

“En definitiva, hay de todo un poco, pero con el uso de la misma pócima que mezcla rigor y amenidad, al tiempo que combina anécdota y categoría. Un paseo por la Boa Vila en el siglo XX, con el propósito de ganarle la partida al tiempo”, resumió López Torre, que anunció entonces ese “punto y final a estas crónicas” para después del verano. “Una razón es que estoy cansado y me falta motivación. O sea, que lo paso bien elaborando estas crónicas, pero no tan bien como antes. Digamos que mi curiosidad ya está razonablemente satisfecha, cuando estoy a punto de alcanzar las 700”. Y otra razón es el libro que quiere escribir sobre Daniel de la Sota Valdecilla, adelantando incluso su título provisional: “La Diputación De La Sota, Pontevedra 1923-1930” .