“Nuestras puertas están abiertas; queremos que la gente encuentre aquí una oferta amplia”

En noviembre de 2021 Roberto Vega Castro regresaba a la presidencia del Casino Mercantil de Pontevedra, cargo que ya había ocupado años atrás. En esta nueva etapa, cuenta a FARO, la prioridad es la captación de nuevos socios, algo que la entidad social cree que puede conseguir a través de una importante mejora y ampliación de su oferta en sus instalaciones deportivas en el lugar de Cons, en Mourente.

– Acaban de concluir una nueva campaña de captación de socios, ¿cómo ha ido?

– Siempre la hacemos a estas alturas del año. De hecho, el fin de semana pasado ya tuvo lugar la fiesta de inauguración de la temporada de verano. Ya tenemos las piscinas abiertas y estamos a expensas del fin de curso escolar para ampliar el horario a todo el día, ya que por ahora solo están accesibles de mañana. Actualmente pasamos de los 500 socios de número, es decir, familias. Usuarios son muchos más, a una media de tres o cuatro por familia.

– ¿Es un buen número?

– No; todavía es bajo. Por eso queremos intentar que aumente. Cuando la nueva directiva nos pusimos al frente había menos incluso, unos 400. Con la piscina siempre hay un aumento y aunque pasamos de los 500 pensamos que siguen siendo pocos. Lo que ocurre es que la pandemia ha afectado mucho a nivel económico a la gente.

– ¿Cómo se puede mejorar esa cifra?

– La idea ahora es darle un enfoque distinto, dándole uso al parque polideportivo y ofreciendo más servicios. Estamos montando tres pistas de pádel en el pabellón, que con las dos exteriores suman ya cinco. A ver si con estos cambios arrancamos un poco y vamos haciendo más socios.

– Con lo cual se ampliaría todavía más la oferta deportiva del Casino Mercantil...

– Sí, porque tenemos tenis, taekwondo, pádel... y vamos a intentar introducir el multideporte: fútbol sala, balonmano, baloncesto... para que los socios tengan donde escoger. Al final, cuando vienen a darse de alta, por ahí van los tiros, por el deporte. Siempre les parece interesante tener todo ello en una sola oferta.

– La caída de socios no ha sido algo exclusivo solamente del Mercantil, sino de todo tipo de colectivos y asociaciones...

– Sí, y de ahí nuestro empeño en lograr un enfoque más deportivo y familiar, también juvenil. Queremos que las familias encuentren aquí una oferta amplia para sus niños y jóvenes. Queremos ir cambiando, modificando, todo esto para que la gente esté a gusto y lleguen a decir que es una maravilla. Todo esto conlleva un coste, pero es fundamental si queremos aumentar el número de socios.

– ¿Y el ámbito cultural?

– Por supuesto, no nos olvidamos de ello. Tenemos una sede social a la que tenemos que dar uso y aprovecharla.

– ¿Cuál es el perfil medio de las familias socias del Casino Mercantil de Pontevedra?

– Ahora mismo, la media son familias jóvenes de entre treinta y cincuenta años, con hijos. Esto no deja de ser un club familiar. Aquí todos nos conocemos; los niños se conocen entre ellos, montan sus fiestas allí, su cumpleaños... Esto es como una segunda casa para ellos. Lo que queremos es que la gente vea eso y que se den cuenta de que tienen una oportunidad muy buena para poder disfrutar.

– Destaca también la tradición familiar en el hecho de ser socio...

– Sí, muchas son generaciones que repiten desde sus abuelos, como es mi caso. Es por eso que queremos que eso que nosotros hemos disfrutado lo disfruten también los demás. Pero, sobre todo, porque vale la pena. Si tenemos las instalaciones cuidadas, estamos convencidos de que eso saldrá adelante.

– ¿Cuáles son las condiciones para los nuevos socios?

– Hasta finales de mayo teníamos esa promoción de bienvenida a través de la cual solo se pagaba la cuota del mes en el que se incorporaban y así sucesivamente. A partir de junio ya se ha recuperado la condición habitual: con un pago adelantado de seis meses de la cuota anual para nuevos socios, que, al vencer ese medio año, pasan a pagar la mensualidad correspondiente.

– En cualquier caso, son cuotas muy accesibles.

– Sí. Una familia entera paga 44 euros con derecho al uso de todas las instalaciones. Es muy económico y tienes a toda la familia participando de la sociedad.

– ¿En qué punto se encuentra la venta de la sede social de la Praza de Curros Enríquez?

– Pues ahora mismo no hay ninguna novedad. Hay alguna oferta, pero no es lo que nosotros queremos, por lo que no hay nada firme. Seguimos esperando a que alguien le interese lo que nosotros pedimos. Estamos ahí con calma porque no hay prisa; queremos una oferta en condiciones.

– Se hablaba de algo más de tres millones de euros...

– Son tres millones y medio de euros lo que se pide, aunque siempre se puede llegar a un acuerdo.

– ¿Dependerá del uso que se le dé?

– El uso actual es recreativo, pero se puede cambiar en cualquier momento.

– ¿Cuál es su mensaje para animar a la gente a hacerse socia?

–Que nuestras puertas están abiertas y que se acerquen por allí a conocernos. Pueden subir hasta el lugar de Cons, en Mourente, y pedir permiso a los conserjes para visitar las instalaciones. También pueden acceder invitados por amigos que ya sean socios.