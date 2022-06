“Ciento cincuenta niños y niñas de Pontevedra no podrán disfrutar este verano de un campamento multideportivo en instalaciones municipales porque el Concello no lo ha autorizado”. Así ha avanzado este viernes el concelleiro del Partido Popular de Pontevedra Guille Juncal la negativa del gobierno local a conceder permiso para que estas actividades lúdicas se desarrollen en instalaciones deportivas municipales. Los organizadores se ven abocados, por lo tanto, a celebrar el campamento “en zonas, como a Illa da Esculturas, que no reúnen las condiciones idóneas”.

El motivo de la no autorización se basa en el que documento que rige la prestación de la utilización de las instalaciones municipales deportivas no permite que un particular solicite estos espacios, “que recordemos son de todos”. El documento data de 1989, de hecho, las tasas figuran en pesetas. “Gobernar es tomar decisiones y cuando llevamos 33 años sin actualizar este documento. Una ordenanza que no permite el uso de instalaciones deportivas a los ciudadanos debe ser actualiza con urgencia”, ha declarado el popular. “Quiero instar al señor Fernández a que reconsidere su postura y que modifique esta ordenanza fiscal que impide una actividad que facilita la conciliación de las familias y la salud física de estos 150 niños y niñas”, ha rematado Juncal.