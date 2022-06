Lores volverá a presentarse a la Alcaldía de Pontevedra para liderar un nuevo proyecto para la ciudad "a ocho o diez años"

Acompañado por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y arropado también por los integrantes del grupo municipal del Bloque en Pontevedra, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, confirmó esta mañana que volverá a presentarse a la relección en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.

Lores venía dejando en los últimos meses algunas pinceladas en sus declaraciones públicas que hacían pensar en que el histórico regidor del BNG iba a presentarse de nuevo a la Alcaldía. Hoy lo confirmó y asegura además que lo hace con una "única condición", no la de acabar simplemente los proyectos que ya están en marcha en Pontevedra sino para desarrollar un proyecto "a medio plazo, a ocho o diez años" que "lleve aparejado hablar del futuro de Pontevedra". "No me sentiría cómodo con un proyecto a corto plazo de cuatro años", dijo, aunque tampoco quiso confirmar que sea él quien vaya a rematar este proyecto a ocho o diez años vista.

Lores trasladó un mensaje en el que se aprecia una intención de querer pasar de fase en la construcción del modelo de Pontevedra. "Lo hecho, hecho está, forma parte de la mejor historia de Pontevedra, pero ya es pasado" e insistió en que se presenta para abrir "una nueva etapa" en la que los ejes van a girar, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, potenciar la economía circular o aprovechar la "explosión de creatividad" que se vive en la ciudad.

Lores: "No me sentiría cómodo con un proyecto a corto plazo o solo a cuatro años"

Lores afirmó también que tomó la decisión, en primer lugar, porque a nivel personal, "tanto físico como anímico y familiar", se encuentra "más que bien". En segundo lugar, afirma que a nivel político "me encuentro en el mejor momento desde que soy alcalde de Pontevedra".

Miguel Anxo Fernández Lores también pronosticó una campaña difícil, "la más dura y áspera de todas". Un vaticinio que hace debido a la situación actual, por la actuación de "fuerzas oscuras" que llenarán estos meses de "infundios y maldicencias" con "fiscalías y juzgados, escraches y casi agresiones físicas, dado que ya tienen aplicado estas prácticas". Son "fuerzas oscuras", insistió, que actuarán "de manera soterrada" para "defender unos privilegios", fuerzas "que no le quieren a Pontevedra y que no quieren que se pueda presentar, como lo está haciendo, como referente medioambiental", entre otras cuestiones.

"Me encuentro en mí mejor momento como alcalde de Pontevedra", aseguró

Ahora, Miguel Anxo Fernández Lores deberá someter su decisión a la aprobación de la militancia del BNG, algo que se da por sentado. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ve al alcalde pontevedrés lleno de ilusión y con la misma fuerza para seguir liderando la Buena Villa que cuando asumió la Alcaldía por primera vez, "mirando a un futuro mejor y con las ideas claras", fruto de su profundo conocimiento de la ciudad que transformó a lo largo de dos décadas de gobierno. "Tiene la misma ilusión que el primer día", recalcó.

Ana Pontón: "La ilusión, pasión y entusiasmo de Lores por Pontevedra o se tiene o no se tiene, no se puede impostar, y él la tiene para dar y tomar"

"Que tenga las ideas tan claras es lógico dados sus conocimientos, pero esa ilusión de futuro, ese entusiasmo o se tiene o no se tiene, y Lores tiene entusiasmo e ilusión para dar y regalar. Yo, que soy una persona positiva y entusiasta, aun así, le pediría que me traspasara la que le sobra a él", insistió afectuosa, "la pasión de Lores por Pontevedra, es algo que no se puede aprender, y menos aparentar o impostar, y Lores tiene entusiasmo, ilusión y pasión para dar y regalar", concluyó. Un entusiasmo que, declaró convencida, contará con apoyo de la militancia del BNG de Pontevedra.