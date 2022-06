La Diputación de Pontevedra ha firmado una nueva colaboración con Unicef Galicia para este año a través del programa “Emerxencia en Ucraína. Resposta ás necesidades humanitarias da infancia: subministracións esenciais de saúde e nutrición”. El gobierno provincial hará una aportación de 15.000 euros, la misma cantidad que destinó ya en 2021 a la crisis humanitaria en otro país víctima de la guerra, Siria. La ayuda será de artículos de atención médica y nutricional, tanto a la infancia como a las mujeres madres y embarazadas.

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, informó en rueda de prensa de esta colaboración en compañía de Irene Marín y Coro González, de Unicef Galicia.

Estas últimas recordaron que la ONG lleva ya muchos años en el país, desde que estalló la guerra en el Donbas. La respuesta a la población se realiza con la entrega de artículos de agua, saneamiento, kits quirúrgicos y obstétricos, alimentos, ropa, material educativo, ayudas en efectivo y apoyo psicológico, entre otros.

Por su parte, Silva incidió en que la ciudadanía ucraniana no tiene garantizadas las cuestiones básicas para poder vivir y que aunque la Diputación no tiene competencias en este ámbito “el mundo local no puede mirar hacia otro lado”.

Taller de emprendimiento

En otra línea de cosas, la presidenta visitó el vivero de empresas de Barro, en el que se estaba celebrando el taller formativo “Lego Serious Play” del programa de emprendimiento de SmartPeme. Estuvo acompañada por el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández, así como por la diputada de Nuevas Tecnologías, Ana Mejías.