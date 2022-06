“En las municipales va a haber buenas noticias para el PP en los ámbitos urbanos”

El actual delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López Diéguez, se postula como el más que probable nuevo presidente del PP provincial tras el Congreso que tendrá lugar el 9 de julio en Vigo. Luis López“Lugués”, como es conocido, deberá afrontar el gran reto de las elecciones municipales que se celebrarán en menos de un año. Un proceso que afronta con ilusión y ganas debido a su firme creencia en el municipalismo, no en vano inició su carrera política como alcalde en Rodeiro.

–Usted formaba parte ya del anterior equipo de Alfonso Rueda y es una persona que parece gozar de su confianza, ¿es usted lo que se podría definir como el candidato oficialista del partido?

–No. No me considero el candidato oficialista. Es verdad que le agradezco mucho a Alfonso Rueda la confianza que está depositando en mí desde 2016, en lo que respecta a la parte orgánica del partido, cuando me ofreció ser el coordinador comarcal en Deza y ahora cuando me eligió para ser el secretario general del partido en la provincia. En cuanto a la cuestión de las posibles listas o candidaturas al Congreso provincial, los propios estatutos permiten, o cuando menos esto es lo que buscan, que se presenten cuantos candidatos quieran. De hecho, los requisitos son presentar 75 avales y tener una antigüedad de tan solo 12 meses, es decir, que bajo ese contexto puede haber más candidatos, claro que sí, y los precisamente los estatutos están pensados para ello.

"Sin lugar a dudas, Fernández-Tapias sería la candidata idónea para Vigo"

–En cualquier caso, el PP es un partido que se ha caracterizado por llegar siempre a sus congresos con candidaturas ya cerradas, de unidad, ¿cree que alguien podría rivalizar con usted pese a ello?

–Sinceramente no lo sé. Hasta el lunes que termina el plazo para presentar los avales siempre puede surgir algún candidato. Sí que es cierto que la unidad, no solo a la hora de llegar a los congresos, sino en los procesos para definir equipos de trabajo o candidaturas electorales, es una de las señas de identidad del PP.

–Pongámonos en ese escenario y usted alcanza la presidencia del PP de Pontevedra como parece que va a ocurrir, ¿qué objetivos se marca?, especialmente teniendo en cuenta las municipales de 2023 que ya están a la vuelta de la esquina...

–Ciertamente, uno de los principales objetivos, y más para mí que soy un municipalista convencido por mis orígenes políticos y así lo siento, son las elecciones municipales de mayo de 2023. A nivel de provincia, tenemos 34 de las 61 alcaldías, por lo que hay que recordar que somos el partido que más alcaldías ostenta y que en 36 concellos, además, somos la lista más votada.Luego hay otros datos que son importantes, y es ahí donde nos marcamos los objetivos: En casi 50 ayuntamientos de la provincia cuando fueron las elecciones autonómicas el 53% de los votantes cogieron una papeleta del Partido Popular. Por lo tanto, si están dispuestos a coger nuestra papeleta en unas autonómicas, estamos convencidos que también lo pueden hacer para votarnos en unas municipales.

–¿Por qué cree que al PP, precisamente, se le resiste el poder urbano en ciudades como Vigo o Pontevedra, en las que en otras elecciones el electorado sí que apuesta más por la papeleta del Partido Popular?

–Desde luego es digno de estudio esa circunstancia. Es verdad que a nivel de las municipales es en donde al PP más nos cuesta avanzar y creo que se le puede atribuir a diversas causas o a ninguna. Pero tengo claro que para 2023 va a haber buenas noticias para el PP en los ámbitos urbanos. En las ciudades más grandes, en las que, a lo mejor, la diferencia era más grande con otros partidos en anteriores citas municipales, hemos celebrado los correspondientes congresos y creo que ahora contamos con liderazgos muy importantes ya asentados, lo que nos va a ayudar a invertir esta tendencia.

"En casi 50 ayuntamientos de la provincia, en las autonómicas el 53% de los votantes cogieron la papeleta del PP, por lo tanto lo pueden hacer ahora en las municipales"

–¿Será Marta Fernández-Tapias la candidata a la Alcaldía en Vigo?

–Es lo que nos gustaría.

–Alfonso Rueda respondió exactamente lo mismo que usted, parece que va a contar con el apoyo del presidente gallego y del futuro presidente provincial...

–Sin lugar a dudas. Marta Fernández-Tapias sería la candidata idónea para Vigo.

–¿Cuándo va a ser proclamada?

–Las fechas que se manejan es en torno al verano. No solo en Vigo, sino para el conjunto de Galicia. Uno de los objetivos es que a lo largo del verano se definan los candidatos de las ciudades.

–Las encuestas apuntan a que Caballero parece resistir con una mayoría sólida, sin mucho desgaste. ¿Cuáles son los objetivos del PP en Vigo?

–El objetivo es experimentar una subida importante. Además estoy convencido de que va a ser así. En primer lugar por el proyecto que va a lanzar quien sea candidata, que esperemos que sea Fernández-Tapias, un proyecto que va a ser ilusionante y acorde con Vigo. Y en segundo lugar por esa tendencia al alza que está experimentando el Partido Popular. Son elementos que, sin lugar a dudas van a sumar para que tengamos unos resultados importantes en Vigo.

"Rafa Domínguez es la alternativa a Lores y a un bipartito desgastado y sin relevo generacional"

–¿Y en Pontevedra, ve a Rafael Domínguez dando batalla a Lores?

–Las encuestas siempre le dan al PP en Pontevedra por debajo de los resultados que luego alcanza. Rafa Domínguez no solo tiene una muy buena valoración entre los pontevedreses, sino que además fue capaz de ilusionar, tener un proyecto para Pontevedra muy definido en donde es la única alternativa a un bipartito con Lores al frente que acusa un desgaste y una falta de relevo generacional muy grande.

–El otro gran reto de esas municipales va a ser el intento de reconquistar la Diputación, ¿lo ve posible?

–Desde el momento en el que nos marcamos como objetivo incrementar y apuntalar las 34 alcaldías que tenemos actualmente, lógicamente este incremento tendría el consiguiente beneficio para el PP a efectos de más actas de diputados.Sinceramente, creo que tenemos muchas posibilidades de recuperar la Diputación y además creo que sería el momento de rescatar aquella Diputación que realmente cumplía su objetivo y que era una adminstración pensada para atender las necesidades de los pequeños y medianos concellos.