El ansiado regreso de las atracciones, que necesitan “de dos a tres años” para recobrarse de la pandemia

Es un regreso muy esperado, por las familias de la comarca, pero todavía más por los propios empresarios y trabajadores del sector, ahogados por las consecuencias económicas de la pandemia del COVID desde su estallido en marzo de 2020. Han sido más de dos años de parón que les han dejado tocados, hasta el punto de que “ha habido muchas bajas por el camino”, tal y como asegura María Antonia Díaz Traijovich, “Toñi”, feriante de atracciones por tradición familiar.

“De momento vamos bien con el calendario previsto, aunque ya hay algunas fiestas que no se han hecho”, recalca a FARO.

En el caso de su familia, tienen en agenda las próximas celebraciones que tendrán lugar en A Estrada, Boiro y, ya en la comarca de Pontevedra, se estrenarán con el Carmen de Marín, al que seguirá el Santiaguiño do Burgo y la Peregrina, así como varias más en otros puntos de Galicia.

“Ya estamos viendo por fin la normalidad, pero para recuperarnos de los años perdidos tenemos que echar al menos otros dos o tres más, dependiendo como vaya todo. Este verano ni el que viene va a ser esa recuperación. Necesitaremos de dos a tres para poder estabilizarnos y volver a como estábamos. Vamos a rastras, como los lagartos”, considera.

Se emociona recordando los “momentos tan difíciles” que pasó el sector. “Una cosa es decirlo y otra vivirlo. Fue muy injusto. Se ha hablado mucho de la hostelería, pero nosotros hemos sido, perdonando la expresión, como basura. No hemos contado para nada”, se lamenta Díaz Traijovich.

Respecto a las ayudas, señala que “no llegó ninguna”. “No sé para quién serían, porque la mitad de los compañeros se han ido al tacho porque ya no se han podido levantar. Algunos hemos sobrevivido poco a poco ayudándonos unos a otros, pero el sector es grande. Cuando algo da la quiebra no hay vuelta atrás”, afirma.

De hecho, una de las opciones de las que echaron mano el año pasado fue la de trasladarse a ferias fuera de Galicia, a comunidades autónomas en las que sí se permitía la instalación de atracciones. Lo hicieron con acuerdos con familiares y amigos del sector.

Asimismo, la solidaridad en este ámbito también fue clave para el mantenimiento de las máquinas y los vehículos. “El mantenimiento de los camiones y el funcionamiento de toda la hidráulica los hemos hecho en talleres de confianza que nos han fiado y con quienes aún tenemos deuda. Si no, no hubiera sido posible”, reconoce “Toñi”.

Las Festas da Peregrina es uno de los platos fuertes del verano para los feriantes, aunque están preocupados por las subidas de tasas que se presentan para este año. “Se dice que a lo mejor suben un 10%, esperemos que al final no sea así”, confía la empresaria.

Ubicación en Marín

Precisamente ayer, en Marín tuvo lugar una reunión entre la concelleira de Festas, Marián Sanmartín, y representantes de atracciones de feria para organizar su colocación en las Festas do Carme. Debido a la Gala Xacobeas, en esta ocasión se ubicarán a la zona cercana a la parada de autobús y las canchas polideportivas entre el 8 y el 18 de julio.

Vuelta a la normalidad: ni verbenas sin orquesta ni fiestas sin churrería

Y ¿qué sería de unas fiestas con atracciones pero sin churrerías? La familia Galiano, histórica ya en el sector de los puestos móviles en la comarca pontevedresa, celebra el regreso a la normalidad porque, tal y como asegura David Galiano, hijo del empresario Kuli Galiano, “fueron muchas las pérdidas que tuvimos”. “La situación ahora tiene buena pinta, sobre todo porque seguro que la gente va a venir a las fiestas con más ganas que antes, o eso esperamos”, confía. Su primera cita será en el San Xoán de Poio y en la décima edición del festival de música gratuito y al aire libre Surfing the Lérez, que tendrá lugar también esas mismas fechas, en la Illa das Esculturas de Pontevedra, entre el 23 y el 25 de junio. “Después tocan Vigo y regreso a Pontevedra, al Santiaguiño do Burgo y la Peregrina”, avanza. “Para nosotros han sido dos años muy duros. La hostelería aún pudo ir capeando el temporal, pero para nosotros fue cero absoluto”, se lamenta. Considera que es fundamental la vuelta de las atracciones de feria y que “es algo que beneficia a todos”. “Aquí todos contribuimos a todo. Las atracciones son un aliciente muy importante, porque son las que atraen a mucho público. Igual que no se puede hacer una verbena sin orquesta, no puede haber una fiesta sin atracciones”, opina. En este sentido, destaca que “nosotros, sobre todo, trabajamos con el público familiar”. Este, sin duda, será por fin el verano que llevan esperando desde 2020.