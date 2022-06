“No son tan importantes las veces que te caes como las que te levantas”

“Resiliencia: Descubriendo las propias fortalezas” es el título del monográfico que impartirá el centro de Uned de Pontevedra a partir del próximo mes de septiembre y que invita a los participantes a indagar en cómo recuperarse de las situaciones adversas y seguir construyendo nuestro futuro.

–¿Qué se entiende por resiliencia?

–Podemos decir que la resiliencia es la capacidad para afrontar situaciones adversas sobreponiéndose en momentos de dolor, de crisis saliendo fortalecidas. Las personas resilientes aprenden de la adversidad y la ven como una oportunidad de crecimiento, de desarrollo personal, transformando las situaciones negativas en experiencias de aprendizaje. No se trata de negar las experiencias difíciles o estresantes sino que es la habilidad para enfrentarlas, salir reforzados y seguir adelante en su proyecto de vida.

–¿Por qué unas personas son más resilientes que otras?

–La resiliencia no es absoluta, no se es 100% resiliente. Varía según las circunstancias personales, el contexto, la edad, las características del problema, entre otros factores. Es el balance general de sus actuaciones lo que la hace que una persona sea o no resiliente. Las personas resilientes tienen una percepción positiva de sus capacidades para afrontar situaciones complejas y son conscientes de que ellas deben controlar la situación. Resuelven los problemas. Desarrollan estrategias para sobreponerse y vencer el estrés como incrementar la solidaridad ayudando a otros en momentos complicados. Comparten experiencias para aliviar las emociones negativas, etc. La resiliencia tiene también un componente educativo. No es tan importante las veces que te caigas como las veces que te levantas y eso hay que transmitirlo desde la niñez. Confiar en las posibilidades del niño para que llegue a ser un adulto resolutivo, enseñarles a ver en cada error un aprendizaje.

–¿Depende de nosotros o más bien de la dureza de las condiciones a las que nos enfrentemos?

–Como señalaba anteriormente depende de nosotros, del contexto y de la complejidad de la situación. La resiliencia incluye un componente innato y un componente aprendido.

–¿Podemos hacer algo para incrementarla?

–Fortaleciendo la autoestima y el autoconcepto, enfrentándonos a los problemas sin ocultarlos. Ocupándose más por resolverlos y preocuparse menos. Fortaleciendo los vínculos sociales. Desarrollando la capacidad de empatía y liderazgo en situaciones adversas. Adaptándose a los cambios, tener confianza en las propias posibilidades, entre otras cosas.

–¿Qué factores determinan que tengamos más o menos resiliencia?

–En lo personal, los factores que contribuyen a ser más resilientes son la capacidad para establecer relaciones positivas con los demás, el optimismo, la autonomía, la capacidad para resolver los problemas, la confianza en uno mismo y en las propias posibilidades, la percepción de autoeficiencia, entre otros. En lo contextual incide el apoyo y acompañamiento familiar, social ya que ofrecen un modelo, un estímulo para consolidar la resiliencia. La educación recibida es un factor importante. Es necesario permitir a los menores enfrentarse a los problemas y que los resuelvan en función de su etapa de desarrollo bajo la supervisión de un adulto.

–¿Qué rasgos presentan las personas resilientes?

–Son conscientes de sus propias debilidades y fortalezas y de las amenazas y oportunidades que les ofrece el medio. Por tanto, se focalizan en reducir las debilidades y amenazas, maximizando las posibilidades y fortalezas. Confían en sus propias capacidades, se adaptan fácilmente a los cambios, son resolutivos, etc.