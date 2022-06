“Al poco de que nos confinaran, comencé a escribir textos históricos sobre Pontevedra”

Hasta 60 relatos sobre lugares y monumentos emblemáticos de Pontevedra constituyen “A Boa Vila. Guía historiada de Pontevedra”, que Bartolomé Ferrer, natural de Orihuela (Alicante), publicará durante las próximas semanas con Medulia Editorial, una joya en formato casi de bolsillo destinada tanto a los propios pontevedreses como a sus visitantes. Se trata de entradas que comenzó a escribir durante el confinamiento de la pandemia en 2020 en el grupo de Facebook “Tú no eres de Pontevedra si...”, que cuenta con más de 24.000 suscritos a día de hoy, y que tuvieron tan buena aceptación que continuaron en el tiempo hasta el punto de ahora ser recopiladas en una edición en papel. La relación comienza con la Ermita de San Roque y, por ahora, concluye con las Fuentes de Hierro de la ciudad, ya que la publicación todavía se encuentra en la fase de corrección. Si los plazos lo permiten, estará lista para la venta el próximo mes de julio.

– Natural de Alicante, ¿cuál es su relación con Pontevedra?

– En el año 1976 vine a Pontevedra a hacer el servicio militar, en Figueirido. Conocí aquí a mi esposa, nacida en Mollavao. Nos casamos en el 1978 y estuve trabajando aquí hasta 1983. Mi hija nació aquí en Pontevedra. Después, por motivos laborales, pedí el traslado para mi tierra. Hemos estado viniendo, como mínimo una vez al año: verano, Navidad, Semana Santa...

– ¿Cómo comenzó esta aventura de la guía?

– Esta aventura comienza con la pandemia. Al poco de que nos confinaran, se me ocurrió comenzar a escribir sobre Pontevedra en redes sociales. Todas las semanas hacía un texto histórico, uno de Pontevedra ciudad y uno de Pontevedra provincia, y los publicaba en “Tú no eres de Pontevedra si...” La guía recoge sesenta relatos de la ciudad con un recorrido más o menos ordenado que comienza con la Ermita de San Roque.

– Relatos históricos y con fotografías...

– Sí, las fotografías son todas mías también.

– ¿Dónde se documentó para cada uno de los textos?

– En varias publicaciones: “Habladme piedras” y “Donde la Salmuera. La Moureira y sus gentes”, de José Benito García; “De mi viejo carnet”, de Prudencio Landín; “Pontevedra de aquella”, de Rafael Landín”; “Estampas pontevedresas”, de Hipólito de Sá Bravo, y otras publicaciones, así como prensa. También en páginas de internet como Visit Pontevedra, Turismo Gal, Terras de Pontevedra, Galicia Máxica... También tengo que agradecer la colaboración de amigos como Tomás Manuel Abeigón Vidal, José María Rey Goris o Juan José Esperón Recarey. Mi lenguaje es muy coloquial. Lo que hago es complementar con páginas especializadas de heráldica, genealogía, entre otras. Procuro que no sean textos muy extensos, porque lo que yo quiero es que sea como una guía. Tengo que seguir investigando porque hay algunas casas de Pontevedra para las que me está siendo difícil encontrar información. Lo que sí hago siempre es hablar de lo que sigue existiendo ahora, no de lo que existió.

– ¿Se le resistió algún relato en concreto?

– El de la carroza de la procesión de la Peregrina, que la restauraron en 2019 en unos talleres cerca de Santa María. Y, por unas cosas y otras, no hubo manera de conseguir más información.

– ¿Cuáles son sus lugares favoritos de la ciudad?

– Cualquiera de sus plazas, sobre todo la de Teucro. También las de la Verdura y A Leña, que es una placita encantadora.

– ¿En su entorno en Orihuela saben que va a publicar esta guía?

– No (risas). De hecho, comencé a hacer algo similar allí, pero no tuvo el mismo resultado que aquí. En Pontevedra, además de los cientos de personas que le dan “me gusta” a mis publicaciones en Facebook, me consta que hay muchas más que los leen aunque no interactúan.

– ¿En qué momento decide recopilar los textos para un libro?

– Lo pensé este invierno. A finales de febrero vine a Pontevedra con un PDF impreso de un primer borrador. Lo llevé a registrar a la delegación de Cultura y lo presenté en la Diputación provincial y el Concello de Pontevedra. Pero no era buen momento para la publicación con ellos porque estaban con otros proyectos, por lo que me decidí a ofrecerlo a varias editoriales. Esta editorial pequeña de A Coruña, Medulia, se mostró interesada, le gustó.

– ¿Cuándo estará a la venta?

– En cuestión de un mes, a mediados de julio, como muy pronto.

– ¿Qué recorrido le gustaría que tuviese la guía?

– Al margen de que esté en las librerías, el sector turístico también puede ser una fuente de difusión: guías turísticos, hoteles, albergues...

– ¿Y en los centros educativos?

– Entre mis objetivos está regalar alguna partida a bibliotecas y centros escolares públicos.

– Al final, es difícil hacer llegar al público este tipo de publicaciones...

– Igual que me pasó a mí hace años cuando venía buscando en las librerías de Pontevedra algo que recogiera esto que yo estoy ofreciendo ahora, le estará pasando a otras personas. Eso también fue una de las cosas que me motivó a escribir esta guía.

– ¿Después de esta publicación llegarán más?

– Si esta guía funciona, quizá me anime a hacer otra con los textos de la provincia.

–Escuchándole es obvio que es una apasionado de la historia...

– Durante mis vacaciones siempre aprovechaba para viajar mucho y conocer. Por trabajo y por placer conozco bastante bien España; mucho, más bien (risas). Reconozco que lo que más me ha costado de escribir esta guía ha sido el hecho de ordenar los textos; ha sido la mayor dificultad.