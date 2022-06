“Si tú crees que tienes recursos el estrés no es una amenaza sino un reto, porque te estimula”

El gerontólogo Miguel Anxo Álvarez González ha publicado el libro “La memoria de las personas mayores. ¿Qué hacer para mejorarla?”, basado en un estudio llevado a cabo con cerca de un centenar de vecinos de las parroquias de Carballedo y Tenorio, lo que ha dado a su investigación el nombre de “Método Cotobade” y cuyos resultados son extrapolables a cualquier núcleo poblacional, sea rural o urbano.

– ¿Cuál es el origen de esta publicación?

– En 2004 empecé en Carballedo y Tenorio, en Cotabade, un taller de memoria con el anterior alcalde, Manoel Loureiro. Yo tenía en mente hacer un proyecto de investigación, pero sin muestra no podía hacerlo. Mi muestra fueron cerca de un centenar vecinos distribuidos entre los dos lugares, que participaron en el taller, del que yo saqué los datos para realizar una tesis en el campo de la memoria. Leí la tesis en 2006 y hace tres años la Federación de Pensionistas de CCOO, con la que yo colaboro desde hace más de dos décadas, me comentó que sería útil contar con esos resultados. Así decidí realizar la publicación académica en el campo de la memoria.

– ¿Son un centenar de vecinos suficientes para lograr datos fiables?

– Para que las conclusiones de una tesis puedan tener extrapolación a la población, la muestra tiene que ser característico de lo que se quiere reflejar. En esta había gente académica e ignorante desde un punto de vista de la cultura; solteros, casados y viudos; habitantes habituales del rural y otros que lo combinaban con la ciudad... Lo complicado en este caso fue elegirlos para poder después extrapolar esas conclusiones.

"Con el de tratamiento llevamos a cabo una manera muy particular de administrar la memoria y trabajamos las actividades de orientación con mapas en el medio natural"

– ¿Cómo trabajó con estos mayores?

– El Método Cotobade se basa en el Método UMAM (Unidad de Memoria del Ayuntamiento de Madrid), donde hice yo los cursos, al tratarse de una unidad muy prestigiosa a nivel europeo, desde el punto de vista científico y práctico. Lo que hice en Cotobade fue medir los niveles psiquiátrico, cognitivo y ansioso-depresivo de toda la muestra. Porque si alguno tenía relación con estos extremos había que descartarlo porque los niveles de memoria podían estar influidos. Con los que se quedaron hicimos actividades individuales y en grupo. Las individuales para que cada uno mejorara a su ritmo, y las de grupo porque permitían socializar la actividad. Con unos hicimos el grupo de control y con otros el de tratamiento, para diferenciarlos.

– ¿Qué los diferenciaba?

– Con el grupo de control, que era el que me permitía medir el impacto en el grupo de tratamiento, hicimos un taller de memoria. Con el de tratamiento llevamos a cabo una manera muy particular de administrar la memoria y trabajamos las actividades de orientación con mapas en el medio natural. Hacíamos croquis e incluso orientación por el callejero de Pontevedra con mapas.

– ¿Por qué la orientación?

– El centro neurálgico de la memoria y el aprendizaje es el hipocampo, una estructura del cerebro. También es el encargado de la orientación: dónde estoy, a dónde quiero ir. Yo razoné: si trabajo la orientación voy a incidir en el hipocampo. Como el hipocampo es el centro de la mejoría y el aprendizaje, ¿en qué medida se ha beneficiado? Esa es la fundamentación teórica del Método Cotobade”: trabajar el hipocampo a través de la orientación.

"No es lo mismo ir por la selva y tener miedo a un león que ir por la acera y tener miedo a no llegar a fin de mes para pagar la hipoteca, aunque fisiológicamente el funcionamiento sea el mismo"

– ¿Es una zona que se daña con facilidad con el paso de los años?

– Sí. Un dato: cuando alguien tiene un cuadro ansioso o estresante crónico eso hace que el hipotálamo mande descargar cortisol en sangre, una hormona que estimula a la lucha o la huida. Cuando ya se ha dilucidado esa lucha o huida, el cortisol sobrante se convierte en colesterol malo y el resto va a matar neuronas del hipocampo. Esto no ocurre en medio minuto, sino a largo plazo. Hay gente que tiene menoscabo de la función mental por un cuadro estresante crónico y elevado. No es lo mismo ir por la selva y tener miedo a un león que ir por la acera y tener miedo a no llegar a fin de mes para pagar la hipoteca, aunque fisiológicamente el funcionamiento sea el mismo.

– Es decir, que con el ritmo de vida que llevamos, todos lo acabaremos sufriendo...

– No todos, categóricamente. Mi gran pelea desde hace años es la educación para la salud: alimentación, memoria, etc... Siempre digo que tiene estrés el que quiere, porque estrés es valorar una situación real o imaginaria para la que no tengo recursos. ¿Conclusión? Es una opción personal. Si tú crees que tienes recursos, no es una amenaza, es un reto, porque te estimula a superarte. Depende mucho de la capacidad de afrontamiento que tenga la persona ante las vicisitudes de la vida diaria.

– ¿Qué conclusiones obtuvo?

– El grupo de control mejoró un 25% su memoria subjetiva, la que ellos creen que tienen, mientras que en el grupo de tratamiento fue de un 45%, casi el doble. La mejoría objetiva, la que tienen realmente, fue un poco menor: entre un 15% y un 35%. Pero es algo habitual entre los mayores: se olvidan de las gafas, de ir al médico, de tomar la pastilla... Eso es un envejecimiento normal, igual que tener arrugas o que te caiga el pelo.