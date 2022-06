Los concellos de la comarca, obligados a convocar cientos de plazas para estabilizar empleo temporal

Dicha ley, obligaba a las administraciones, entre ellas a los concellos, a ofertar, antes del 1 de junio, aquellas plazas vacantes de trabajadores temporales que están actualmente ocupadas. Estos procesos selectivos deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

La negociación con los sindicatos permitió que hubiera una cierta conciliación entre dos cuestiones fundamentales. Por un lado garantizar los principios de acceso al empleo público y por otro tener en cuenta también el tiempo de servicio de muchos trabajadores públicos (funcionarios interinos y personal laboral temporal) que llevasen en estos puestos largos periodos de tiempo. De ahí que se trate de una oferta de empleo público que, aunque esté abierta a cualquier persona que quiera opositar a la misma, cuenta con unas carácterísticas especiales en las que resulta un factor fundamental la experiencia.

Para empezar, la ley de estabilización excluye la posibilidad de ofertar estas plazas mediante la posibilidad de una oposición libre. Los sistemas han de ser obligatoriamente dos: el concurso y el concurso-oposición.

El concurso es una vía excepcional para el acceso a una plaza definitiva en el empleo público, de ahí que esta ley solo lo contemple para aquellos empleados públicos que más tiempo llevan ocupando de forma continuada una plaza. Concretamente aquellos que vienen desempeñando una misma labor en un puesto de forma temporal e ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016.

Para el resto, el sistema será el del concurso-oposición, en el que en cualquier caso la valoración de méritos y experiencia ha de ser de al menos un 40% frente al 60% de la fase de oposición.

Publicación en BOPPO y DOG

A la mayoría de los concellos, el plazo para publicar estas ofertas de estabilización de empleo antes del 1 de junio se les echó encima y en la última semana de mayo se produjo –tanto en el BOPPO como en el DOG– una cascada de publicaciones con las citadas ofertas de empleo público de estabilización.

En la comarca, son un total de 405 las plazas ofertadas (solo en los ayuntamientos) a través de este proceso de estabilización de la ley 20/21. En su mayor parte se trata de plazas ocupadas por personal laboral, en torno a un 82%; frente a un 18% de funcionarios interinos. La mayoría son también puestos ocupados por personal de forma interina o temporal de larga duración, es decir, desde antes del 1 de enero de 2016, y por lo tanto se regirán por el proceso selectivo de concurso. Solo un 20% de las plazas se resolverán por el concurso-oposición.

Por municipios, sin duda la oferta más numerosa la ofrece Sanxenxo, con un total de 253 plazas. De ellas, 125 corresponden a personal del Concello, 88 al organismo autónomo Terras de Sanxenxo, 17 a Nauta y 23 a Turismo de Sanxenxo. Solo 8 son de funcionario, dado que hay que tener en cuenta que se incluyen en la oferta múltiples plazas de personal laboral fijo-discontinuo que se contrata en verano para servicios de playas, seguridad y otros servicios relacionados con la temporada estival.

También destacan las 27 de que debe estabilizar el concello de Poio, las 26 de Marín (de las cuales 23 es de personal funcionario y 7 por concurso oposición) o las 24 de Caldas. En Pontevedra, son 22 plazas de funcionarios estabilizar, todas ellas dentro de la disposición adicional sexta de la Ley, es decir, por concurso, ocupadas con personas con más de cinco años de antigüedad en los puestos. Cerdedo-Cotobade impulsa la estabilización de 19 plazas de personal laboral, Cuntis de 18 empleados públicos entre laborales y funcionarios y Vilaboa 12 también de ambas clases.

Portas y Ponte Caldelas estabilizarán un total de 8 plazas, Campo Lameiro un total de 7 y Barro cinco trabajadores laborales, en este último concellos todos por fase de concurso.

Los ejercicios de oposición podrán no ser eliminatorios

El proceso general de selección previsto para la estabilización de este personal en la ley es el de concurso-oposición. La fase de concurso se ponderará en un 40% y la experiencia será determinante en la valoración, pero también méritos, formación y titulación. De hecho, una de las novedades es que los concellos, a la hora de redactar las bases de los procesos tendrán la potestad o no de establecer que los ejercicios de la fase de oposición (con un valor del 60%) puedan considerarse no eliminatorios. Con todo, se recomienda el establecimiento de una nota de corte mínima. Asimismo, las diferentes administraciones podrán adaptar el temario y el tipo de pruebas para la estabilización del empleo, según consideren más apropiado para cada ámbito. No obstante, al menos en la comarca, la mayoría de las plazas serán cubiertas por el proceso excepcional de concurso, previsto para en la disposición adicional sexta de la ley para aquellas plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de manera ininterrumpida desde 2016, lo que demuestra los elevados niveles de temporalidad que tenían los ayuntamientos de la zona.

Otra medida excepcional es que el personal interino que ocupe estos puestos y que no supere el proceso selectivo tendrá derecho a una indemnización de veinte días por año trabajado hasta un máximo de doce meses. Estas personas también se incorporarán a una bolsa de empleo específica.