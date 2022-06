Hace un año finalizaba la primera fase de regeneración de las playas urbanas de A Carabuxeira y Lavapanos y hace unos días, la plataforma vecinal que reclama desde hace años estos trabajos alertaba de que aquella arena aportada entonces ya había desaparecido en parte de ambas zonas. Casi de forma inmediata a producirse estas quejas, el Concello de Sanxenxo anunciaba ayer una nueva aportación de arena en las dos playas, después de recibir, ayer mismo, la autorización de Costas para ello.

Estos trabajos se llevan a cabo a las puertas del verano, si bien se estima que no se prolongarán más allá de una semana, por lo que no provocarán grandes trastornos a los usuarios habituales de los dos arenales. Eso sí, esta labor no supone acometer la segunda fase de la regeneración, sino “recolocar” la arena que movió el mar en los últimos meses. El Concello aclara que “mientras tanto, continúa en tramitación la fase final del proyecto de regeneración de ambas playas en la que se contempla la construcción de un espigón rampa perpendicular al litoral, uniendo las rocas existentes, de casi cien metros de largo por 2,34 de ancho”. Es el retraso de esta última actuación la que critican los vecinos, que culpan en parte a Portos de Galicia.

La empresa municipal Nauta Sanxenxo recibió ayer el último permiso pendiente para acometer este aporte de arena en las playas de A Carabuxeira y Lavapanos, de modo que la empresa Marcor Xove iniciará el próximo lunes los trabajos, que se extenderán hasta el viernes. El objetivo es “sumar a los perfiles de ambos arenales un total de 5.000 metros cúbicos de árido. Los plazos vienen marcados por la idoneidad de las mareas para poder recolocar la arena que se encuentra en los frontales de ambas playas. La actuación de mantenimiento será sufragada por la empresa municipal y tendrá un coste de casi 50.000 euros”, según informa el Concello.

Estas labores de “regeneración y mantenimiento” en ambos arenales cuentan ya con todos los permisos necesarios, desde el de Costas, recibido ayer, hasta los informes favorables de la Autoridad Portuaria de Marín, Capitanía Marítima, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.

El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Planificación Territorial e Infraestruturas, María Deza, visitaron ayer ambas playas con los operarios de la empresa que acometerá los trabajos de mantenimiento. Marcor Xove que ya se encargó del dragado y colocación de los diques geotextiles el año pasado, unos trabajos que permitieron un aporte de 10.000 metros cúbicos de arena en A Carabuxeira.

La actuación que se llevará a cabo ahora dará comienzo por A Carabuxeira, lunes y martes, y continuará en Lavapanos, el miércoles, jueves y viernes. Los trabajos se realizarán con dos retroexcavadoras, de 18 y 8 toneladas, y cuatro dumpers aprovechando las mareas bajas. Durante el tiempo que duren las tareas de regeneración y mantenimiento en cada playa no se permitirá al acceso a las mismas por motivos de seguridad.