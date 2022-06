Milá: “Se hace mejor periodismo que nunca, pero nos dejamos arrastrar por el pesimismo”

Profesionales exigidos y precarizados y un escenario en el que hacer frente a las noticias falsas. Con todo, hoy se hace “mejor periodismo que nunca, pero nos dejamos arrastrar por el desánimo y no hay derecho. No es verdad: el que quiera encontrar buen periodismo lo encuentra en los periódicos, la radio o la televisión. Me niego a dejarme arrastrar por esa opinión negativa”. La periodista y presentadora Mercedes Milá desmontaba así en la tarde de este sábado en Pontevedra la faceta más pesimista frente al panorama actual de los medios, sin dejar de recordar que lo peor es que después de tantas investigaciones y denuncias “finalmente, no acaben en la cárcel”.

Frente a ello, lo bueno es “muchísimo más”, insistió, “he vivido una sociedad periodística más complicada y más dura, sin libertad, y por tanto valoro enormemente lo que tenemos”. La destacada profesional fue la encargada de clausurar el congreso “As mulleres que opinan son perigosas” en una charla en la que respasó su trayectoria profesional. En escenario de desinformación programada y también mentiras en la red, reiteró un mensaje de confianza. “No soy negativa”, explica a FARO, “hay mucha gente muy joven que está empezando y veo las ganas y lo preparados que están. Soy optimista”. Los periodistas, recordó, tenemos la obligación de contrastar las informaciones que nos llegan. “Efectivamente hay noticias falsas, pero precisamente porque lo sabemos hay que tener muchísimo cuidado y no hacerte ilusiones de que lo que acabas de leer es verdad sino comprobarlo por tres fuentes”. ¿Desde cuándo habíamos tenido nosotras una empresa, como la de Ana Pastor, que se dedica a comprobar la veracidad de las noticias. Desde cuándo? Se preguntó la periodista,antes de incidir en que hoy “las noticias se pueden comprobar y contrastar, que nosotras no teníamos esa posibilidad. Ni teníamos Google, que te puede informar. Hay muchas cosas positivas, lo que sucede es que hay un lugar común, que es más agradable de decir, que es esto es un desastre. Y yo me niego, porque no es verdad. Yo estoy contenta de lo que veo”. “No soy negativa”, explica Mercedes Milá a FARO, “hay mucha gente muy joven que está empezando y veo las ganas y lo preparados que están. Soy optimista” El Encontro de Mulleres Xornalistas llegó en este 2022 a su quinta edición, en la que recuperó la presencialidad tras las entregas limitadas por la pandemia. Lo protagonizaron 18 profesionales de la información, una cifra récord, como recordó Susana Pedreira, impulsora del congreso con Diana López Varela, que hicieron votos porque citas como esta dejen de ser necesarias “pero es evidente que debemos seguir organizándolas. Estamos aquí para que las que vengan detrás”, insistieron las promotoras del simposio, “no tengan que comenzar desde cero”. El Edificio Castelao fue escenario de la “edición do reencontro público”, como la describieron sus impulsoras, en la que se pusieron de manifiesto datos como que las mujeres no alcanzan ni el 20% del porcentaje de opinadoras en las terculias, “incluso cuando se habla de vientres de alquiler o de prostitución”, como denunció la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, en la inauguración del simposio. ¿Desde cuándo habíamos tenido nosotras una empresa, como la de Ana Pastor, que se dedica a comprobar la veracidad de las noticias. Desde cuándo? Se preguntó antes de incidir en que hoy “las noticias se pueden comprobar y contrastar" Mercedes Milá y Mámen Mendizábal han sido las cabezas de cartel de esta edición en la que, rompiendo su pauta habitual, el congreso ha repetido ponentes, de modo que 7 profesionales volvieron como conferenciantes y se sumaron 11 nuevas firmas para hablar de temas diversos como la salud mental, la perspectiva de género en el periodismo local o la actualidad y el análisis político. En paralelo, el congreso también se ha “desvirtualizado”, aunque también fue seguido en línea por decenas de congresistas, interesados en temas como el deporte femenino y el olimpismo o la experiencia de ser migrante en España. Este último tema fue el protagonista, esta mañana, de la intervención de Margaryta Yakovenko, escritora y periodista de El País. Con ella, también tomaron en la jornada final del encuentro Marga Otero, periodista en La Opinión de A Coruña, y María Piñeiro, profesional en El Progreso y Diario de Pontevedra, que disertaron sobre “Opinión local e de provincias. Non hai fronteiras”. Las mujeres no alcanzan ni el 20% del porcentaje de opinadoras en las terculias, “incluso cuando se habla de vientres de alquiler o de prostitución”, como denunció la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, en la inauguración del simposio Por su parte, “Ver, oir e non calar” fue el título de la ponencia de Ángeles Caballero, periodista y opinadora en El Confidencial, La Sexta y Onda Cero. El plantel de ponentes en la clausura de “As mulleres que opinan son perigosas” se completó con Luz Sánchez Mellado, periodista en El País, que abordó el tema “Columnas e entrevistas: opinión con mirada propia”. Reivindicación del "derecho a ser mediocre"  Ana Pardo de Vera, ex directora del diario digital Público, del que continúa siendo directora Corporativa y de Relaciones Institucionales, fue esta tarde una de las columnistas participantes en “4 anos e 1 pandemia”, un encuentro con las también opinadoras Marta García Aller y Fernanda Tabarés que sirvió para recordar que “As mulleres que opinan son perigosas” surgió en 2018. “Todo vino”, recuerda la profesional, “de congresos de periodistas de opinión que se hacían y en los que solo había hombres, no se los invitaba o solo había una mujer. Tanto Diana López Varela como Susana Pedreira, con el apoyo de la Diputación y el Concello, decidieron organizar este encuentro”.

Pardo de Vera prologa el libro “4 anos e 1 pandemia”, que reúne firmas feministas, de mujeres que relatan sus experiencias como opinadoras y documentan “los estigmas que todavía pesan sobre ellas a la hora de opinar”.

Son tratadas, señala la profesional “con mucha más contundencia y siempre se les exige ir un poco más allá. Ya no solo si eres mejor o peor, sino que una mujer parece que tiene que ser buena porque sí”.

A los hombres, añade, “se les permite la mediocridad, o ser malos simplemente, y a las mujeres no. Eso sucede también cuando accedemos a puestos de dirección”.

“Nosotras reivindicamos el derecho a ser mediocres, o malas”, reconoce Ana Pardo de Vera entre risas, “todo eso que ellos pueden ser o no pero si ellas acceden a un puesto de dirección, o en este caso si acceden a tener una columna de opinión, parece que tienen que ser buenas sí o sí”.

Pese a lo que pudiese parecer por reacciones políticas o en las redes sociales furibundas de quienes cuestionan las diferencias en materia de igualdad, Pardo de Vera está convencida de que “hemos avanzado. Lo que sucede es que esas reacciones que siempre han estado ahí frente a los avances, se potencian”.

Recordó que está comprobado en los países más avanzados “donde la igualdad es casi un hecho incontestable”, los beneficios han sido para el conjunto de la sociedad, independiente de su género. “Hay gente que se resiste a renunciar a esos privilegios y arremeten con tal fuerza que parece que estamos dando pasos atrás, pero aunque hacen mucho ruido pienso que son una minoría”. Con todo, recordó que “hay que tener mucho cuidado y ser vigilantes” porque “la igualdad “que es la democracia misma, ha costado mucho conseguirla”.