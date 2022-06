Educación convertirá el Martín Sarmiento en centro exclusivo de FP pero no aclara los plazos

La Consellería de Educación tiene tomada la decisión de que el futuro del instituto Frei Martín Sarmiento de Pontevedra pasa por convertirse en un Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP), es decir, que se dedicaría en exclusiva a impartir ciclos de FP y obligará a trasladar del instituto a, actualmente, 462 alumnos que cursan estudios de ESO y Bachillerato, repartiéndolos por otros centros de secundaria de la ciudad.

Al menos, esto es lo que parece quedar claro de la intervención ayer en la Comisión de Educación del Parlamento gallego del secretario xeral de Educación y FP de la Xunta, José Luis Mira. Aunque el alto cargo de Educación no aclaró plazos, ni cuándo se va a comenzar a llevar a cabo esta transformación. Mira dio a entender, al señalar respecto a este instituto que “todavía no hay nada que informar”, que el proceso no parece que vaya a ser inmediato, pero en su alocución sí que dejó claro que la apuesta de la Xunta pasa por que el IES se convierta en un centro exclusivo de FP, como lo fue en sus orígenes y hasta 1998.

El secretario general de FP defendió el éxito de todas las transformaciones en CIFP realizadas hasta el momento para impulsar la Formación Profesional

José Luis Mira explicó que esta decisión se enmarca en el compromiso electoral del PP y de la Xunta de fortalecer la FP. Tras un estudio y análisis de los centros existentes para fortalecer la oferta de ciclos de Formación Profesional en Galicia (con una empleabilidad de hasta 96% y dando respuesta a las necesidades del tejido empresarial gallego), se trazó una estrategia para aumentar esta oferta.

El trabajo de la Consellería se tradujo ya en la conversión de un total de 23 institutos en Centros Integrados de Formación Profesional, todos ellos “con un resultado muy positivo”, según el secretario general de FP.

Se dio la casualidad que estas primeras transformaciones se produjeron en la provincia de A Coruña, y la pandemia obligó a paralizar este proceso ante las restricciones de espacio en los institutos y las dificultades para trasladar a los alumnos. “Por lo tanto, no se pudo realizar esta transformación”, añadió, pero se “retomará en cuanto sea posible”. En cuanto al Frei Martín Sarmiento, el centro se incluyó en ese minucioso análisis realizado por la Xunta y, tras recordar que su origen y gran parte de su historia está vinculada a la formación técnica y profesional, afirmó que “reúne todos los ingredientes para ser un magnífico centro integrado de FP, necesario para incrementar la oferta” de estudios de Formación Profesional tanto en la ciudad como en la provincia. Por lo tanto, parece claro que el futuro del Frei Martín Sarmiento pasa por volver a ser un centro de FP, aunque sin aclarar los plazos.

El PSdeG pide que la medida se consensúe con la comunidad educativa y alerta de las dificultades para reubicar a todos estos alumnos de secundaria y bachillerato en los institutos del centro urbano

Precisamente esta falta de información sobre el proceso que tiene la comunidad escolar fue lo que le afeó la diputada socialista Paloma Castro. El PSdeG fue quien planteó la pregunta sobre el Martín Sarmiento que motivó la comparecencia de Mira Lema en la Comisión de Educación celebrada ayer. Castro lamentó que no se aclare el proceso con las familias y docentes afectados, dejándolos en la incertidumbre. Criticó que se tomen estas decisiones “sin consensuar con la comunidad educativa” y apuesta por centrar en el IES Montecelo la nueva oferta de FP en el municipio.

Castro avanzó otra posible problemática de confirmarse esta decisión: el difícil reparto de los 462 alumnos del Martín Sarmiento entre los “saturados” institutos del centro de Pontevedra, lo que obligaría al traslado de muchos estudiantes a la otra punta de la ciudad en A Xunqueira.