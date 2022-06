A igrexa do convento de Santa Clara de Pontevedra acolleu hoxe a terceira edición dos premios Mil Primaveras, nos que a Coordinadora de Persoas Traballadoras de Normalización da Lingua (CTNL), en colaboración coa Deputación de Pontevedra, recoñecen o traballo ben feito no ámbito da normalización lingüística, dan visibilidade a proxectos que poñen en valor a lingua galega e divulgan boas prácticas que poden servir como modelos multiplicadores.

Nesta edición resultaron premiados os proxectos ‘CantáMOLA en galego’ como mellor proxecto novo, do Servizo de Normalización do Concello de Pontevedra; Twitter e Instagram en galego como premio á mellor comunicación e impacto; Diccionario galego para boomers como premio ao mellor proxecto de fomento do galego na infancia e mocidade, do IES Leiras Pulpeiro; o proxecto ‘Media Laranxa’ de fomento do galego nun ámbito sectorial (a cociña); ’Somos Xogo’ por proxecto máis innovador, realizado por ‘Xandobela. Educación e cultura’; e ‘Do berce á rúa’, un proxecto estabilizado do Concello de Narón que busca impulsar a crianza en galego achegando recursos para a comunicación nas aulas e na casa.

Pola súa banda, a deputada provincial de Lingua María Ortega -que entregou o galardón dos premios á mellor comunicación e impacto a ‘Twitter e Instagram en galego’-, deu os parabéns á CTNL pola organización e ás persoas recoñecidas pola a calidade dos traballos. Subliñou que as institucións deben ser conscientes de que “con falar galego non abonda para contribuír a defendelo” e insistiu na necesidade de destinar os máximos recursos de maneira transversal para poñer en valor a lingua.