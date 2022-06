Las nuevas tendencias digitales, a análisis en el Congreso de Marketing Digital Flúor

Más de 300 profesionales participan desde ayer en esta cuarta edición de este simposio que recupera la plena presencialidad y que continúa hoy en el auditorio de Afundación. El director del congreso, Alberto Garnil, explica que “lo que buscamos es iluminar tendencias del sector del marketing, de modo que hablaremos del metaverso, las criptomonedas, los NFT, el comercio electrónico o el marketing consciente”.

El Clúster de Comunicación de Galicia, una entidad que integra “toda la cadena de valor del sector”, recuerda, desde el marketing a la comunicación, la publicidad, la impresión o el diseño, promueve esta cita caracterizada por la joven media de edad de sus participantes y en la que intervienen 22 destacados expertos de empresas y agencias de España y Portugal.

Los congresistas son profesionales de áreas como los podcast o la ciencia de datos y en este simposio acercan tendencias como la de que “las marcas adopten no solo medidas vinculadas a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente sino que realmente eso sea verdad: que cuenten por ejemplo que hay marcas que explican su cuenta de resultados; o que si publicito mis productos con elementos del mar eso sea realmente cierto y no solo un 1% de los ingredientes y que sí que tenga impacto en la economía”, destaca Alberto Granil.

Así, el congreso reúne varias disciplinas porque, como explica su director, “hablamos de marketing, de los medios, la publicidad, y para eso tenemos numerosos directores de agencias”. Estas primeras sesiones teóricas darán paso durante la jornada de hoy a talleres dedicados a cuestiones más específicas.

Entre los colaboradores del simposio, la Universidad de Vigo. Los alumnos de Publicidade e Relacións Públicas realizan entrevistas en el canal de Twits de Flúor, conversaciones más informales con los ponentes que darán paso durante la jornada de hoy a encuentros de estudiantes que están concluyendo sus estudios con representantes de diez de las más importantes agencias y productoras de Galicia “para que puedan presentarse, conocer a los directores de esas empresas y que el ecosistema de la universidad esté en contacto con el sector”, indica Alberto Garnil.

El marketing consciente es uno de los protagonistas. En este tema centró su intervención Jessica Bardanca, cofundadora de la marca de calzado artesanal Mexas, fabricado en México según un proceso de elaboración que cuenta con 5 siglos de historia, y que ha modernizado con nuevos diseños.

La conferenciante explica a FARO que “se supone que el 85% de las decisiones de compra que tomamos son subconscientes, y el marketing consciente alude al otro porcentaje más pequeño. Es un marketing que habla al consumidor desde la realidad, la cercanía y la honestidad, sin ser tan vendedores como somos en el marketing tradicional”.

Así, en el marketing consciente no aparecen mensajes como “compre ya”, “se está agotando” o “50% de descuento”, sino que sus defensores, señala Jessica Bardanca, “somos más de conquistar, de contar cómo somos los fundadores, qué es nuestro producto o quiénes son las personas que están detrás y los valores de la marca”.

Se apela de este modo a un consumo razonable y que no sea impulsivo, “que el consumidor reflexione antes de cada compra”, indica la ponente, “o que al menos cuando esté comprando piense en también contribuye a una labor social o a una marca con cuyos valores se identifica”.

Tienda on line: las mismas claves de éxito que una física





Una tienda on line no es sinónimo de éxito y no todo el negocio está en la red. “No, claro que no”, conviene Ricardo Tayar, cuya agencia ha supervisado la puesta en marcha de numerosas tiendas electrónicas de compañías europeas. Explica que, como cualquier otro negocio, estas empresas “requieren trabajo, esfuerzo, inversión, dedicación. Y en una tienda on line las reglas son exactamente las mismas que en un negocio estándar, cambia el canal, que es digital, no es físico, pero no es una máquina de expender, que es lo que mucha gente entiende”.





¿Los secretos para que tenga éxito? El socio fundador de la agencia Flat lo tiene claro: “Son los mismos que en cualquier comercio tradicional, en primer lugar conocer muy bien el producto que vendes y tienes que conocer a tu cliente”.





Incidió en este punto en que uno de los valores del comercio tradicional es la cercanía a los intereses del cliente. “El tendero tradicional sabe lo que les gusta y lo que no, porque habla con ellos, tiene un contacto directo, que no existe en el comercio digital, pero a pesar de ello tienes que conocerlo muy bien”, explica.





Entre las ventajas, apunta a que “hay muchos e-commerce españoles que ya venden mucho y ganan mucho más dinero vendiendo fuera de España”.





Tras poner en marcha numerosas empresas on line, Ricardo Tayar constata que no necesariamente hay que equivocarse varias veces antes de acertar, sino pensar que “sobre todo, hay mucha gente que se lanza al comercio on line porque ha visto o leído noticias donde se vende esto como una oportunidad en la que relativamente con poco esfuerzo se van a conseguir muchos réditos. Y esto no pasa; trabajo para muchas compañías montando o gestionando canales de venta y hay de todo: hay gente que lo hace bien y le sale bien, otra lo hace mal y le sale mal y otra que aún haciéndolo bien le sale mal, por ejemplo porque el producto que vende es complicado o su precio es elevado. Es finalmente como cualquier otra empresa”.