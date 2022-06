El pleno de la corporación de Marín dio ayer luz verde a la aprobación inicial de una modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para avanzar en la futura urbanización del ámbito de actuación colindante a la Rúa Méndez Núñez, el conocido como el “solar de las monjas”. Esta medida obedece a una sentencia judicial y diseña un nuevo vial y reserva suelo para 59 viviendas, si bien su ejecución depende de la voluntad de acuerdo de sus varios propietarios.

El concejal de Urbanismo, Manuel Santos, explicó que esta modificación pretende “sentar las bases urbanísticas necesarias para que en el futuro se pueda desarrollar adecuadamente esta zona, incorporando lo que ha dictaminado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por el recurso que presentó en su día la Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl”.

La sentencia no dictó la nulidad del PXOM, sino que “mantuvo la calificación de esta zona como suelo urbano no consolidado e incorpora un espacio que debe destinarse a equipamiento público”, indica el concello. santos añade que “aprovechamos para mejorar la zonificación que se propone en el planeamiento para que esta zona se desarrolle de la mejor manera posible”.

Así, el área contará con una superficie de dotación privada de 1.157,37 metros cuadrados, que corresponde al espacio destinado al centro educativo de la Inmaculada; un equipamiento público, que contará con una parcela de 673,15 metros cuadrados; una zona residencial, en la que está prevista la construcción de 59 viviendas en dos manzanas, rodeadas de una zona verde; y la apertura de un vial que conectará la Rúa Estrada hasta Fondo do Saco, que prevé 27 plazas de aparcamiento, con aceras en las que 84 se plantarían árboles.

“Con esta nueva organización creemos que esta zona situada en el corazón urbano puede crecer mejor, conseguir zonas verdes y un nuevo desarrollo residencial con un viario modernizado y mejorar la conectividad del centro del centro”, añade el concejal. Tras esta aprobación inicial, la modificación puntual estará expuesta al público durante dos meses, para su posterior aprobación definitiva.

PSOE

El PSOE votó ayer a favor de este acuerdo, si bien hacen dos puntualizaciones. Por un lado, su portavoz, Manuel Pazos recuerda que “esta modificación no se hace por iniciativa del gobierno local, si no porque nos obliga una sentencia judicial. No se trata por tanto de un trabajo político encaminado a impulsar y desatascar la situación de parálisis del PXOM, si no que se hace simplemente porque estábamos obligados a hacerlo al perder el Concello una demanda judicial que afectaba a parte de ese terreno”.

Además, subraya que “al contrario de lo que los socialistas hicimos durante la tramitación del PXOM, donde se mantuvieron infinidad de reuniones con los técnicos y en la que estaban presentes todos los partidos políticos, en este caso se ha hecho absolutamente de espaldas al resto de partidos. Se rompe así una buena costumbre que existía en la política marinense que era la de hacer que el planeamiento fuera cosa de todos los partidos, sin colores políticos y con absoluta transparencia. Es una pena que no se siga por esa senda y María Ramallo haya preferido que únicamente el gobierno local del PP estuviera informado y participase de la modificación del PXOM”.

Con todo, el PSOE optó por el voto favorable “principalmente porque preferimos que el PXOM siga siendo un documento de consenso entre partidos y por otro porque la modificación técnica propuesta por los urbanistas es sólida y razonable”.