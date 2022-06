A Escola de Música de Vilaboa manterá aberto ata o 30 de xuño o prazo de matriculación tanto para o alumnado actual como para as novas incorporacións. As distintas materias que se imparten, en diferentes grados de formación, teñen un coste para os alumnos que oscila entre os 10 e os 40 euros ao mes. Este ano a Escola confía en incrementar, como xa ven sendo habitual, a súa matriculación, no seu décimo aniversario. O vindeiro 25 de xuño, coincidindo coa celebración da Festa do Mar, ofrecerá un concerto no porto de San Adrián no que os músicos da Escola compartirán escenario con Rosa Cedrón, Miguel Ladrón e Paco Lodeiro.