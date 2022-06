Ejercicio para recuperarse tras el cáncer

¿Los beneficios? Son múltiples, asegura la responsable de esta unidad, Lorena Núñez, que subraya que se adapta el ejercicio a cada caso individual para obtener mejores resultados.

“El objetivo son pacientes que pasasen o estén pasando por un cáncer y recuperar un poco la movilidad, la calidad de vida en general y la condición física que tenían”, indica a FARO.

“Trabajaremos con múltiples patologías tanto con pacientes con cáncer de útero, pulmón, mama, linfoma, etc... y siempre intentando adaptar en función de cada caso, para ver qué ejercicios le vienen mejor”, añade.

En este sentido, afirma que hay pacientes que acuden con dolor de espalda, de un hombro, incontinencia urinaria o fatiga respiratoria, entre otros. Para acertar de la manera más exacta, lo primero que se lleva a cabo es una consulta individual “para ver si la persona es candidata o no al ejercicio”. “Esto se decide en función de su estado y de la recomendación del oncólogo”, apunta la fisioterapeuta.

Una vez que se toma una decisión sobre este aspecto, se propone o bien hacer sesión individual o en grupo, “reducidos, de como máximo seis personas, para que estén atendidas en todo momento”.

En realidad, esta última opción es muy aconsejable, tal y como reconoce Lorena Núñez: “el tratamiento en grupo favorece la continuidad en el ejercicio a largo plazo y a nivel emocional es un apoyo porque unos tiran de los otros”.

Lo que sí se procura desde la asociación es que el grupo sea lo más homogéneo posible “para que todos puedan compartir unas condiciones similares”.

El ejercicio, como es lógico, es suave. “Adaptado a cada paciente, porque son personas que por los tratamientos recibidos y la cirugía tienen una condición física muy limitada”. “Se empieza poco a poco, con ejercicios de movilidad, fuerza pero con pesos muy bajitos de un kilo o dos e ir progresando en función de cada caso”, resume Núñez.

Como la iniciativa se destina tanto a pacientes en tratamiento como a los que ya lo hayan terminado, es habitual que presenten o bien limitaciones puntuales o secuelas. Es el caso del linfedema en el cáncer de mama o la limitación en la capacidad respiratoria en el de pulmón. “Tenemos muchos a nivel pélvico: colon, próstata, útero... que presentan secuelas como la incontinencia urinaria, que se puede mejorar con ejercicios específicos”, apostilla la fisioterapeuta.

Todas las personas interesadas en este nuevo servicio pueden solicitar información en el teléfono 900100036, gratuito las 24 horas, o en el correo electrónico pontevedra@contraelcancer.es.

Beneficioso contra ansiedad y depresión

Además de los beneficios puramente físicos que tiene el ejercicio en las personas que han pasado o están pasando por un proceso oncológico, hay que destacar también los que tiene para mermar la depresión y la ansiedad, habituales entre este tipo de enfermos. “Uno de los beneficios del ejercicio es la lucha contra la depresión y otros síntomas porque al mejorar tu calidad de vida tú también te vas a encontrar mejor. También contribuye a ello el hecho de llevar a cabo estos talleres en grupo, favoreciendo la comunicación entre las personas”, explica Lorena Núñez, fisioterapeuta responsable de esta nueva Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de la AECC pontevedresa. Asimismo, indica que los ejercicios respiratorios también se aplican con fines de relajación de forma generalizada a todos los pacientes.

El perfil de usuarios más común actualmente en esta unidad son mujeres. “Nosotros le aconsejamos a todo el mundo a que se anime a venir, que adaptamos los ejercicios a cada caso y que no tienen compromiso de continuar si no les gusta o no les va bien. Es un servicio totalmente gratuito, tanto la valoración como las clases. A veces incluso se van con unos simples consejos de ejercicios que pueden hacer en casa”, concluye Lorena Núñez.