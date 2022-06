“La reapertura de la calle Reina Victoria será lo primero que haga cuando sea alcalde”. Es el compromiso que este viernes ha hecho el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, y que ha realizado ante notario. “Lo hago ante notario, para que dé fe de este contrato que firmo hoy con los pontevedreses. Si me dan su confianza, tienen mi palabra de que volveré a abrir una arteria fundamental de nuestra ciudad”, ha mantenido el popular ante los medios.

Domínguez ha relatado ante los presentes varias consideraciones: “La calle se cerró en base a una mentira de Lores y del Bloque, diciendo que lo hacían para proteger a los niños. Incluso me dijeron que quería que los niños se infectasen. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas. Este cierre no obedece al modelo de ciudad y no busca ganar espacio para el peatón, prueba de ello es que la calle está desierta y poco tiene que ver a la peatonalización de otras zonas de la ciudad”.

“Una amplia mayoría de pontevedreses está viendo llegar la hora del cambio y la falta de sustituto para Lores va a obligarle a presentarse una vez más, a pesar de estar agotado y cansado”, ha dicho el popular. “Le pido por lo tanto al alcalde que no gaste el dinero en realizar ningún tipo de obra aquí, ni un skatepark, ni nada. Me comprometo a revertir esta situación y mi primera medida cuando sea alcalde será reabrir Reina Victoria”, ha explicado.

Por último, Domínguez ha defendido que existe “una alternativa en Pontevedra, que está pegada a la calle, que identifica los problemas reales de la gente”: “Cada vez son más los pontevedreses que nos ven como la única alternativa”. “Somos un partido de gente joven y preparada, con proyecto, con ilusión con ganas y con conocimiento, y sobre todo con las ideas claras de lo que necesita Pontevedra”, ha rematado el popular.