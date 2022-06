Solicitan el permiso de Costas para derribar el Parque de Maquinaria en la Xunqueira de Alba

En enero pasado comenzaban las obras, en el polígono empresarial de Curro, del futuro Parque de Maquinaria de la Diputación. Ahora se da un nuevo paso para la regeneración ambiental de las concesiones provinciales en la Xunqueira de Alba. La entidad ha solicitado a Costas su autorización expresa para comenzar el derribo de esas instalaciones, que incluyen el propio Parque y la Imprenta Provincial.

El Servicio Provincial de Costas abre este viernes un plazo de veinte días de exposición al público de un proyecto para el que todavía no hay una fecha concreta. Aunque se apuntó en su día que esos derribos comenzarían en verano, ahora mismo no hay un calendario concreto “porque no pueden empezar hasta que el nuevo parque esté construido y con todo trasladado ya al polígono”, según aclara la Diputación. Este parque se ejecuta “en plazo” aunque hubo algún retraso porque “encontraron zona blanda debajo de los terrenos”, dicen las mismas fuentes.

Tras la demolición de esas concesiones el dominio público marítimo-terrestre, que por el momento no imitan otras administraciones con instalaciones en la misma zona, se creará un bosque autóctono de 17.000 metros cuadrados. También habrá que proceder a la descontaminación total del terreno. Se plantarán especies como el roble, el alcornoque, el fresno, el avellano, el madroño, el sauce, el acebo y el laurel, entre otras. Además, se ha diseñado una nueva senda peatonal que conectará con el actual del río Rons.

Las obras totales rondan los 3,6 millones de euros de los fondos propios de la Diputación y comenzaron con la construcción del nuevo Parque de Maquinaria en el polígono de Barro, de ocho meses de ejecución. Ocupa dos parcelas en el polígono Barro con una superficie total de 8.762,70 metros cuadrados. Se construirá una nave principal, destinada a taller de reparación y mantenimiento, naves de almacenamiento, oficinas en un edificio administrativo y zona de aparcamiento.

La solución proyectada diseña una zona verde de acceso y de circulación peatonal, a continuación contará con los edificios para el desarrollo de la actividad. A su alrededor estarán las vías del tráfico rodado y, finalmente, en el perímetro de la parcela, estarán las marquesinas de maquinaria y de turismos y una franja verde que delimitará la zona. Está previsto reutilizar algunos elementos de la instalación actual, como marquesinas y el cierre perimetral.