O Concello de Barro reedita unha nova edición do Espazo Concilia, que este ano, xa sen restricións sanitarias, acollerá a 150 nenos para favorecer a conciliación laboral das familais no verán. Volverase realizar no Pazo da Crega, onde o concello executou un proxecto de mellora dos xardíns e de toda a contorna.

Para o mes de xullo ofertaranse un total de 100 prazas e para o mes de agosto 50, xa que nese mes cae a demanda do servizo ao haber máis proxenitores de vacacións. O prazo para a presentación de solicitudes nas oficinas municipais vai desde o día 13 ata o día 21 de xuño, e na selección das solicitudes terán prioridade aquelas nas que os menores teñan ambos proxenitores empregados. O horario do servizo diario será de 8.30 a 14.30 horas.