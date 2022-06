Vuelve Pontebirra con cerveza artesana, conciertos, gastronetas y juegos populares

Los numerosos amantes de la cerveza tendrán este mes una cita en la Plaza de España, que acogerá a partir del próximo día 16 la cuarta edición de de Pontebirra, la Feira da Cerveza Artesá de Pontevedra, “donde podrán degustar la cifra récord de más de 100 tipos diferentes de cerveza”, avanza la organización.

El evento gastronómico, que promueve Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns e La Ruta del Lúpulo SL en colaboración coa Concellería de Promoción Económica e Turismo y las empresas locales Nasa e Meiga, contará con cerveceros procedentes de toda Galicia, Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha y Portugal e incluirá en su programa conciertos, DJ' s, gastronetas, talleres y juegos populares.

El festival será inaugurado el jueves 16 de junio a las 19 horas (si bien la zona de juegos populares abrirá media hora antes), estando prevista también una actuación de Brasi a las 20 horas para esa primera jornada.

La concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco, recuerda que "el resto de días Pontebirra permanecerá abierta al público desde las 12 horas, cerrando puertas a la 1 del viernes 17 y el sábado 18 y a las 22 horas en el día clausura (domingo 19)". "Al margen de los juegos populares", añade, "habrá música ambiente todas las jornadas, talleres infantiles, actuación de Kelloh (viernes a las 20 horas), sesiones beer-mú a cargo de Rapariga DJ (sábado a las 13.30 horas) y Nósfolk (domingo, también a las 13:30 horas) y concierto de Los Tónikash (sábado a las 22 horas),". También está previstos concursos para elegir la mejor etiqueta del festival, la mejor cerveza y el mejor camión de comida.

Blanco indica que "la asombrosa variedad de cervezas artesanas que habrá en esta feria" (en la pasada edición el público pudo elegir entre unas 70 propuestas diferentes) será servida, además de por las pontevedresas Maga y Nasa, por las marcas Nós (Vigo), Irmaos de Ley (Vigo), Atlántica (Redondela), The One (Sanxenxo), Bubela (Lugo), Go (Madrid), Áncora (Ourense), Castreña (El Bierzo), Nortada (Oporto), Siesta (Burgos) y Banda (Nigrán).

El organizador de Pontebirra, Esteban Loureiro, señala que se trata de “un festival de carácter familiar, que tiene como objetivo principal fusionar la cerveza artesana con la comida de calle, generando así un espacio cultural diferente"

Las gastronetas participantes son, recuerda el organizador, Yummy World, de hamburguesas gourmet; La Gallega, de parrillada y pulpo; Caleyes, de hamburguesas; Crepería Sebastian, de crepes; Baden Baden, de salchichas; Capitán Samosa, de samosas, y Croquetas D".