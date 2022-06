Pontevedra y Salvaterra do Miño acogerán la segunda edición de la Cata Sensorial, organizada por la Ruta do Viño Rías Baixas y que contará con la colaboración de Anfaco-Cecopesca. Las citas serán los viernes, 10 y 17 de junio, a las 20 horas en la sede pontevedresa del Consello Regulador D.O. Rías Baixas y en la Casa do Viño de Salvaterra de Miño, respectivamente.

El aforo está limitado a 25 personas en cada una de las sesiones. Las entradas ya se encuentran disponibles en Ataquilla y tendrán un coste de 12 euros por persona. Tras el éxito de la primera propuesta de la Cata Sensorial se ha organizado esta segunda edición en la que los participantes podrán conocer el universo vinícola de la D.O. Rías Baixas a través de una cata a ciegas y a partir de los cinco sentidos. Una actividad que estará dirigida por el sumiller, Nacho Costoya. Así, los asistentes tendrán la oportunidad de probar diferentes tipologías de vinos como un monovarietal, un plurivarietal, espumoso, tinto y alguna elaboración especial, etc. Todo ello maridado conservas de Anfaco-Cecopesca. “El objetivo de esta iniciativa será exprimir al máximo los sentidos de todos los participantes”, explican los organizadores.