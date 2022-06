El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha rechazado la invitación a viajar con el gobierno local en este mes de junio y principios de julio a varias citas internacionales en las que el Concello de Pontevedra está invitado. El popular ha agradecido la invitación, pero se ha justificado: “El jefe de la oposición no pinta nada en un viaje que no le compete y que genera un gasto superficial e innecesario a todos los pontevedreses”.

“El problema no es que Lores vaya a Estrasburgo, el problema es que Lores no visita A Parda o Monte Porreiro, ni pisa ninguna de las parroquias, como Campañó o Pontesampaio. El alcalde no está dónde tiene que estar, no se le ve por la calle y parece sentirse tremendamente cómodo aislado en su despacho”, ha explicado el popular. “El alcalde con quien tiene que estar es con los ciudadanos de Pontevedra, pateando los barrios y parroquias que tiene tan abandonados”, ha proseguido.

“Es más fácil ver a Lores fuera, en Estrasburgo, que en Pontevedra”, argumenta el popular.

Desde las filas de la formación local, teniendo en cuenta que las restricciones causadas por el COVID son menores, se seguirá potenciando la presencialidad con visitas y reuniones con vecinos. Domínguez ya inició hace unas semanas encuentros abiertos con los ciudadanos en las parroquias, que ya se han celebrado en Xeve y en Lourizán, y ahora incrementará su presencia en los barrios de la ciudad. “En los días en los que Lores esté fuera, organizaremos varios actos en la ciudad, demostrando que nuestra mayor preocupación son los problemas que sufre Pontevedra y las soluciones que debemos darle. Nuestro sitio es éste”, concluye Domínguez.

El Concello de Pontevedra ha recibido varias invitaciones para asistir a citas internacionales en las que hablar sobre urbanismo, lucha contra el cambio climático o deporte en el espacio público. Por eso el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores –o alguno de los concejales del grupo de gobierno– asistirán a diferentes eventos durante este mes de junio. Belfast, Madrid, Girona, Helsingborg, Estrasburgo y Lisboa son algunos de los destinos donde el gobierno local de Pontevedra expondrá el trabajo realizado en la ciudad a lo largo de las últimas dos décadas.