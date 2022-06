El Concello de Poio abrirá mañana viernes 10 de junio el plazo para la comunicación de las hogueras de San Juan, así como para la realización de barbacoas para los restaurantes durante la noche del día 23. Tras las restricciones aplicadas en los dos últimos veranos debido al COVID, ahora se permitirán nuevamente las hogueras en playas y espacios públicos, siempre que se cumplan todos los requisitos de seguridad establecidos por los técnicos municipales. Tanto en 2020 como en 2021 solo estaban permitidas en lugares privados, tal y como ha recordado el concejal de Medio Ambiente, Xosé Luís Martínez Blanco.

El gobierno local ya aprobó la apertura de dicho plazo. En cuanto a los requisitos que se deben cumplir, se recuerda que el solicitante será responsable del cumplimiento de estas normas. No se permitirá la ubicación de un asador en áreas públicas y el volumen de combustible del fuego no excederá los 8 metros de perímetro y los 3 metros de altura. Además, la separación entre edificios y árboles será de al menos 4 metros en el caso de barbacoas y 12 en el caso de hogueras. Martínez Blanco también resaltó la importancia de cuidar de no colocar fogatas y asadores debajo de líneas eléctricas o telefónicas, así como que no haya ningún lugar en las inmediaciones donde se almacenen productos inflamables. Además, los responsables de los fuegos deben tener en cuenta cuestiones relacionadas con la climatología, como la aparición de viento en el momento del encendido y el mantenimiento de barbacoas y hogueras. También está prohibido quemar neumáticos, plásticos, aceites o espumas de poliuretano, así como cualquier sustancia que al arder emita humos tóxicos. No se permitirá arrojar al fuego recipientes que contengan líquidos inflamables. Por último, todo debe recogerse antes de las 10.00 horas del día 24.

Xosé Luís Martínez explica que el plazo de presentación de permisos permanecerá abierto hasta el martes 21 de junio. En el caso de hogueras y barbacoas en San Pedro (día 28), el plazo será del 22 al 26. Las comunicaciones se realizarán preferentemente a través de la Sede Electrónica del Concello de Poio o, en su defecto, mediante solicitud presentada personalmente, por cita previa, en el Registro Xeral. El concejal de Medio Ambiente destaca que poder volver a encender las hogueras en los espacios públicos “ é un paso máis na recuperación do formato habitual das nosas festas máis emblemáticas, logo de dous anos de restricións”.