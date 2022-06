Juan Carlos I ha decidido aplazar por motivos “estrictamente privados” la segunda visita que pretendía a hacer a España a partir del 10 de junio para participar en las regatas en Sanxenxo. Su amigo Pedro Campos confirmó ayer la información adelantada por FARO de que finalmente no estará este fin de semana en la villa costera, a la que sí se podría plantear regresar después del verano.

En su primer viaje a España después de casi dos años en Abu Dabi, que tuvo lugar del 19 al 23 de mayo, el rey emérito comunicó a su entorno que regresaría a Sanxenxo para participar en la regata prevista este fin de semana, que lleva el nombre de Rey Juan Carlos, y en el campeonato del mundo que se celebrará del 14 al 18 de junio, donde el barco que capitanea, el “Bribón”, aspira a revalidar el título conseguido en las dos últimas ediciones.

Sin embargo, Juan Carlos ha dado marcha atrás y no viajará a España, lo que justifica en “motivos estrictamente privados”, según Campos, patrón del “Bribón” y en cuya casa de Nanín se alojó los cuatro días que estuvo en mayo.

Otras fuentes del entorno del emérito atribuyen su cambio de planes a que su nuevo viaje no era bien visto ni por el Palacio de la Zarzuela, ni por el Gobierno. “Quería venir para participar de nuevo en el mundial y defender el título, pero no le han dejado”, remarcan estas fuentes, que no descartan que el próximo viaje de Juan Carlos I a España tenga lugar después del verano.

El regreso del rey emérito a España en mayo causó malestar en el Gobierno por cómo se desarrolló la visita, que estuvo rodeada por una gran expectación mediática.

El Ejecutivo también criticó su negativa a dar explicaciones y a pedir disculpas por la conducta que tuvo en los últimos años al manejar dinero en el extranjero a espaldas de Hacienda.

“¿Explicaciones de qué?”, fue la respuesta que el emérito dio a la prensa al preguntarle en Sanxenxo si tenía pensado rendir cuentas.

Después de estar cuatro días alojado en la casa de Campos y navegar en una de las regatas con el “Bribón”, su estancia concluyó con la reunión con su hijo, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, a la que siguió un almuerzo familiar.

En el comunicado que facilitó la Casa del Rey se afirmaba que Juan Carlos y su hijo mantuvieron una conversación “amplia “sobre “cuestiones familiares y distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española” desde que decidió irse a Abu Dabi, sin dar más detalles del contenido de la reunión.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, fue quien confirmó que estaría en el municipio para tomar parte en la regata previa de este fin de semana y en el mundial: “El siguiente partido empieza el 10 de junio. Vamos a estar todos preparados para recibirlo como se merece”, había comentado. Campos también dio por hecho su nuevo viaje y que volvería a pernoctar en su chalé. Según señaló el patrón del “Bribón”, el deseo del monarca era competir en algunas regatas del mundial de la categoría de 6 metros para revalidar el título conseguido en las dos últimas ediciones, en Canadá, en 2017, y en Finlandia, en 2019.

La Casa del Rey ha apuntado que no tiene intención de facilitar más información sobre los planes del emérito sobre sus visitas a España al considerar que se trata de una actividad privada.