Exámenes que incluyen

“Sin un Centro de Recursos como éste sería muy difícil que estos alumnos pudiesen realizar los exámenes en condiciones que consideramos justas y adecuadas”. El catedrático de Matemática Aplicada Iván Area resume así las especiales características de las pruebas de la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade, la antigua Selectividad) que se llevan a cabo esta semana en el CRE de la Once en Pontevedra.

Hasta este centro se han desplazado 6 alumnos de distintas localidades de Galicia que presentan algún tipo de discapacidad. A fin de igualar las condiciones a las de los demás estudiantes que desde ayer participan en la ABAU, la comisión de examinación tiene en cuenta aspectos como el tamaño de las sillas de ruedas para adaptar las mesas al espacio disponible.

Cuatro de los estudiantes realizan los exámenes dictando a un intérprete, de modo que sus respuestas se escriben en el ordenador y posteriormente se imprimen para que puedan ser revisados por los alumnos. Otros dos jóvenes presentan déficits visuales severos, que se compensan con medidas como el facilitarles más tiempo para realizar las pruebas.

Iván Area preside la comisión delegada número 26, de la que forman parte una decena de profesores y que supervisa las pruebas para estos estudiantes que presentan al menos un 33% de discapacidad.

Tras la presentación, los alumnos realizaron la primera prueba de la jornada, correspondiente a Historia de España. Denís Fernández, que acude al CRE de la Once desde Monforte, en Lugo, no tiene mucha confianza en la nota. “Es que Historia ya lo dábamos por perdido, es estudiar y no nos gusta”, reconoce entre risas. Con todo, le salió “mejor de lo esperado” y elogia a su intérprete con el que “me siento superacogida, es como estar en clase”.

Cuatro de los estudiantes realizan los exámenes dictando a un intérprete, sus respuestas se escriben en el ordenador y posteriormente se imprimen para que puedan ser revisados por los alumnos. Otros dos jóvenes presentan déficits visuales severos

Explica que “yo le voy dictando y él va escribiendo en el ordenador lo que le voy diciendo. Me lo esperaba mucho peor, en plan le tengo que decir los puntos, las comas, las tildes. Y no, hay cosas que sí, como por ejemplo decir que Estado va con mayúscula porque no te lo va a hacer él todo, pero un punto o una coma obvia te los pone él”.

Denís Fernández tiene artritis y no puede escribir largo tiempo. En su instituto “también lo hice oral todo, me iban transcribiendo en el folio lo que les iba diciendo”. En casa repasa y “lo voy escribiendo yo”, señala, “pero a lo mejor a los diez minutos paro porque me duele la mano… A lo mejor estoy cinco minutos y después paro veinte”.

La joven incide en lo vital que es este apoyo en la transcripción. “Para mi es imprescindible, me arregla mucho la vida”, indica esta estudiante que todavía no tiene claro qué estudiará. “No lo sé, quería hacer criminología pero al tener la artritis ya no puedo entrar”, señala, de modo que “dependiendo de la nota” decidirá hacia dónde orientará su formación. Por ahora le gusta la idea de estudiar INEF o ADE “algo relacionado con las ciencias y que no tenga que estudiar mucho, a poder ser”, resume.

El profesor de Matemática Aplicada Iván Area preside la comisión delegada número 26, de la que forman parte una decena de profesores y que supervisa las pruebas para estos estudiantes que presentan al menos un 33% de discapacidad

La ourensana Laura Fernández es otra de las estudiantes que se examina en el CRE de la Once. Al salir del primer examen asegura que “la experiencia diría que fue bien” y finalmente la prueba inicial le resultó “bastante fácil con respecto a mis expectativas”. Para compensar su discapacidad visual, explica, “necesité más tiempo, bastante más, una hora o así más. Y fue bastante bien, había bastante optatividad”.

Tras la ABAU, tiene claro que quiere estudiar Trabajo Social e incide en que disponer de más tiempo para completar los exámenes “es algo muy importante” para que pueda superar con éxito el acceso a la universidad y en pocos años se gradúe para dedicarse a promover como profesional el cambio y el desarrollo social.