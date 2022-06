Belleza... También valores y ganas de aprender

Clases de nutrición, pasarela, posado, coreografía, eventos con los patrocinadores y promoción en las redes sociales. Las veinte candidatas a Miss Universo Galicia cumplen desde ayer con una apretada agenda que publicita el regreso del certamen y las prepara para la gala final, que se celebrará el próximo día 12 en el Liceo Casino y en la que se coronará a la representante autonómica y a las cuatro misses provinciales.

Son jóvenes (el casting se restringe a chicas entre 18 y 28 años) y han sido seleccionadas de entre más de 120 participantes que se inscribieron en las preselecciones. Todas son bellas, coincide Sonia Felpete, delegada de “Miss Universe Galicia”, pero se busca mucho más. “Se asocia estos certámenes a la frivolidad”, reconoce, “y me gustaría que ese mensaje cale porque no buscamos solo belleza externa, sino que trabajamos con las emociones y el interior, los valores. Lo hacemos porque Miss Universo es una mujer que tiene que encabezar muchas acciones humanitarias, así que son muy importantes los valores de la que resulte elegida: la empatía, la comprensión, todo eso es tan importante como su estética”.

Así, durante la formación “todo es puntuable, no solo la pasarela o como luzcan, la parte externa, que es lo que quizás más valorará el jurado de la gala, pero desde la organización valoramos todo lo que se esfuerzan. Y para eso tenemos que estar con ellas 24 sobre 24 horas”, indica la directora del certamen.

Durante 4 días trabajan 12 asignaturas que, asegura la asesora de imagen, “les pueden valer bien a cualquier miss para competir, pero a también para su día a día”.

Esa posibilidad de formarse en áreas que les interesan, ligadas a la estética y las relaciones públicas, es el aspecto que más valoran las jóvenes. En el caso de Sara Alonso Collado, de 18 años y vecina de Marín, decidió presentarse al casting al verlo en el Instagram de otra concursante. “La verdad es que no me esperaba que me cogieran, pero me apunté por si acaso”, explica a FARO.

Sin experiencia en la pasarela, desfilar es lo que más le impresiona, dado que otras concursantes ya son veteranas en certámenes.

Es el caso de Saray Lestón Piñeiro, de 21 años y también marinense, que ya compitió “en un concurso parecido el año pasado. Fue una experiencia maravillosa y quise repetirla. En el certamen anterior no tuve posibilidades y decidí probar otra vez”.

La formación es lo que más le interesa. “Son superdelicados con cómo nos forman, pero es que además conoces gente y te lo pasas superbien, porque los concursos de misses desde fuera parecen una cosa y son completamente diferentes. Todo es mucho más cercano y muy cómodo”.

A la viguesa Luna del Valle Otero, de 22 años, le fascina desde niña el mundo de la estética. “Siempre fui muy coqueta y mi familia me lo inculcaba en casa, me encantaba que me regalasen los estuches de maquillaje más grandes, me hacía un cromo en la cara y hasta tenía una muñequita que peinaba y maquillaba”, recuerda. Su sueño es “ser actriz y también el mundo de la moda, y este tipo de certámenes me pueden abrir muchas puertas”.

Es su tercer concurso y, sobre todo, aprecia que “conoces a mucha gente y aprendes muchísimo. La formación te quedará para toda la vida, me gustaría poder transmitir a mis hijas todo lo que estoy aprendiendo, y te abre puertas laboralmente”.

Coincide María de los Ángeles González Bermúdez, de 25 años y vecina de Cambados. Es peluquera y éste es su primer concurso de belleza que, destaca, “me está sorprendiendo muchísimo, estoy supercontenta y entusiasmada. Es una gran oportunidad y la formación que nos brindan me parece genial y muy útil. Estudiamos colorimetría, visagismo y morfología, que a mí para mi profesión me va genial seguir repasando”. Con ella, otras 19 jóvenes llenan estos días el hotel Campaniola, donde se celebra la formación, de sueños, ilusiones y belleza que ese ve en el espejo, y que a mayores también llevan por dentro.