Un paraíso de Sanxenxo, fuera de cobertura

Noalla, considerado históricamente uno de los núcleos turísticos más representativos del Concello de Sanxenxo, lleva semanas aquejado de un problema que afecta a sus particulares y negocios por igual: son varias jornadas en las que se suceden las dificultades en el servicio de telefonía y conexión a Internet en toda la zona, en pleno comienzo de la temporada alta de ocupación vacacional.

Una situación complicada que no ha obtenido soluciones por parte de la Administración ni de la empresa telefónica hasta el momento y ha llevado a hoteleros de la zona como Ricardo Rodiño, que regenta el Hotel Mirasol, cercano a la playa de A Lanzada, a reclamar en todas las instancias disponibles sin mucho éxito, a pesar de tener contratados servicios con los dos operadores de telefonía que trabajan en el lugar. En su caso y en el de más de una decena de vecinos y otros establecimientos cercanos, como hoteles, campings y aparthoteles, los impedimentos no cesan y ya son más de cinco los días en los que la cobertura telefónica está inoperativa y la conexión a internet es muy inestable.

“En la zona, estamos trabajando con routers 4G y solo hay dos operadores. Últimamente, desde el viernes pasado, no tengo teléfono. Puedo hablar por whatsapp, pero nada más. No puedo llamar a mis clientes ni contestar sus llamadas. En la temporada en la que estamos, con reservas, es tremendamente incómodo”, afirma, en lo que muchos vecinos han calificado como un servicio tercermundista en uno de los puntos turísticos más importantes de Galicia.

“El problema en la zona es que no hay ADSL ni fibra y los operadores dicen que cuando se hicieron las obras para cambiar las aceras desde A Lanzada hasta Portonovo, no se hicieron las canalizaciones para estos servicios. Tuvimos una reunión hace cosa de dos meses con un representante del Concello y un técnico municipal, pero los vecinos vemos que eso solo sirvió para alargar el tema un poco más. Nos dijeron que hasta 2024 no habría solución”, señala este empresario hotelero, que reclamó por escrito pero no ve soluciones en el horizonte.

Una incidencia que, en ese momento, a mediados de marzo, iba unida a la reclamación que hacían los vecinos del lugar con respecto a la llegada de la fibra óptica a Noalla, algo que desde el Concello se les prometió para finales de 2022, de acuerdo con el Plan Nacional de Expansión de Banda Ancha impulsado por el Gobierno central.

En ese sentido, Rodiño, como muchos otros vecinos que comparten su parecer, pide al Concello que haya la misma igualdad de servicios para la gente del rural con respecto a la del casco urbano. “El Concello tiene que mirar eso. Pagamos como todos y quiero tener los mismos servicios que tienen en el centro. Porque la cobertura nos sale en el mapa como muy alta y no es cierto”, reseña.

Sin embargo, el inicio de las vacaciones de verano sin teléfono ha supuesto un obstáculo especialmente en el número de reservas que suele recibir por estas fechas, que según sus estimaciones se ha visto afectado en un 40%.

Por otro lado, las complicaciones con el internet suponen una alteración en el servicio de wifi que puede ofrecer a sus clientes, cada vez más demandado y valorado por los turistas. En ese sentido, la repercusión para los hoteleros alcanza a las grandes webs de búsqueda de hoteles como Booking, donde una puntuación mala de un usuario puede penalizar en términos de visibilidad de su establecimiento y alterar en gran medida su alcance en el ámbito digital.

“Todos trabajamos con Booking y ahí te puntúan. Los clientes ven un abanico de hoteles y llaman. Si no coges, van al siguiente. Si no confirmas la reserva inmediatamente, lo mismo. Me repercute directa e indirectamente en mi negocio. Es una impotencia tremenda y nos causa muchas molestias”, aclara Rodiño, que afronta, sin alternativas, los cuatro meses con más negocio del año.