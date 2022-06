Primaria calcula que filtraría el 80% de casos que llega a los hospitales si tuviese los medios

Los médicos de Atención Primaria de Pontevedra y O Salnés aseguran que son los únicos de toda Galicia que no tienen acceso a la totalidad de pruebas de laboratorio e imagen disponibles en su área. Afirman que para solicitar algunas concretas, y fundamentales para la valoración del paciente, tienen que recurrir a los servicios especializados, bien sea por teleconsulta o bien desviando a usuarios presencialmente. ¿La consecuencia? Los tiempos se alargan y, con ellos, el diagnóstico.

Hay que recordar que el pasado mes de abril de este año el Sergas anunciaba el visto bueno a una instrucción que establece que todas las áreas sanitarias deben garantizar a los facultativos de Primaria el acceso a la solicitud de pruebas diagnósticas desde cualquier centro de salud de Galicia. Esta nueva instrucción, que fue remitida por la gerencia del Sergas a las gerencias de las siete áreas sanitarias, establecía la garantía al acceso de dichas pruebas desde el pasado 1 de mayo, algo que, tal y como aseguran desde el Colegio de Médicos de Pontevedra, no está ocurriendo en el caso de esta área sanitaria.

Hay una serie de pruebas que necesitamos que fluyan muchísimo más rápido, porque es la única manera de resolver algunos diagnósticos, incluidos los de cáncer

“Hay una serie de pruebas que no podemos solicitar. Una radiografía sí, pero hay muchas otras que no, que solo se pueden hacer a través de un médico de atención hospitalaria. De momento no tenemos abierta esa posibilidad”, explica Manuel Rodríguez, vicepresidente del Colegio de Médicos de la provincia de Pontevedra, que añade que “el por qué no se puede habría que preguntárselo al Sergas”. “La gerencia del área sanitaria hace lo que le ordena el Sergas, y si éste no le ordena que lo tiene que hacer...”

En su opinión son necesarios unos protocolos “reales y coherentes” para la solicitud de las distintas pruebas, tanto desde la medicina de Atención Primaria como la hospitalaria. Considera que lo que se está provocando de este modo son dos listas de espera diferentes y una forma de “maquillarlas”.

Recalca que “al final, queda todo a la voluntad del médico de hospitalaria, que es el que determina si hay que hacer esa prueba o no”. “Hay que coordinarlo todo y hacerlo de una manera ajustada a las necesidades que existen”, opina.

De nuevo, este problema lleva a lo que los médicos de familia consideran el “maltrato de la Primaria”.

Es una discriminación para toda el área de Pontevedra y O Salnés y los pacientes respecto a otros de, por ejemplo, la de Vigo, Santiago, A Coruña...

“Si a la Primaria se la dotara como dios manda y se le dieran todos los recursos y profesionales que necesita, ya que está muy por debajo que hace ocho o diez años, hubiera solucionado tranquilamente el 80% de las patologías que aparecen en el hospital, que no sería necesario que llegaran allí. Las hubiera filtrado de una manera lógica y coherente. Pero tienes que darle personal y herramientas”, resume Manuel Rodríguez.

Resonancia y TAC, entre otras

Entre las pruebas que a día de hoy todavía no pueden solicitar los médicos de cabecera de los pacientes de Pontevedra y O Salnés destacan las altamente cualificadas, como resonancias magnéticas o TAC. Tampoco las colonoscopias u otras específicas de la inflamación intestinal o la insuficiencia cardíaca, como la NT-ProBNP. La mayoría son patologías de Medicina Interna o quirúrgicas.

“Hay una serie de pruebas que necesitamos que fluyan muchísimo más rápido, porque es la única manera de resolver algunos diagnósticos, incluidos los de cáncer. La vía rápida la tenemos que derivar, pero el problema es cuando la vía rápida se atasca”, indica el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra.

No es lo mismo mandar al especialista a un paciente diagnosticado que sin diagnosticar, porque tiene que iniciar el proceso entero y es una pérdida de tiempo en determinadas patologías muy importante

“No hacemos lo que tiene que ser: que la Medicina de Atención Primaria sea resolutiva. No es lo mismo mandar al especialista a un paciente diagnosticado que sin diagnosticar, porque tiene que iniciar el proceso entero y es una pérdida de tiempo en determinadas patologías muy importante”, asevera el facultativo.

“Discriminados”

Los médicos de familia se consideran discriminados por ser los que menos pruebas pueden pedir porque “con esta instrucción la brecha es todavía más grande porque seguimos sin poder solicitar”. “Es una discriminación para toda el área de Pontevedra y O Salnés y los pacientes respecto a otros de, por ejemplo, la de Vigo, Santiago, A Coruña...”, matiza Carlos Eirea Eiras, vicepresidente de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria y médico de familia en el área sanitaria.

“La instrucción es clara: tenemos que tener acceso a todo y el resultado en 72 horas. Pero aquí lo que nos dicen es que le pidamos a laboratorio por medio de una e-consulta si podemos hacer la prueba”, se lamenta. “Tienes que dar cinco o seis vueltas para una prueba, cuando teóricamente estamos en un modelo universal y equitativo”.

“Nadie está hablando de esta cuestión, como si fuese algo trivial, cuando no lo es. Se pierden tres o cuatro días de consultas para una prueba, cuando en otros lugares no ocurre”, concluye el facultativo.