El Museo do Mar de Marín recibió la visita de varios grupos de escolares del CEIP O Carballal. Muchos de los niños no conocían el museo y disfrutaron participando en uno de los talleres que se organizan desde esta institución, en el que aprendieron a hacer nudos marineros. El Museo do Mar, abierto de viernes a domingo en horario 11.30 a 13.30 horas, ya prepara otro para futuras visitas didácticas sobre construcción de maquetas de barcos tradicionales.