Resulta casi paradójico, en plena prealerta por sequía y con los caudales de los ríos muy bajos, pero lo cierto es que Augas de Galicia ha puesto en marcha un nuevo contrato de control del riesgo de inundaciones en el que la cuenca del Lérez cobra especial protagonismo. La Xunta acaba de aprobar su Plan de Xestión de Risco de Inundacións en la demarcación Galicia-Costa, la mitad occidental de la comunidad, ya que la otra mitad es competencia del Estado. Con una vigencia hasta el año 2027, este programa incluye como especial novedad con respecto a los anteriores, la identificación de ocho zonas donde hay mayor riesgo de inundaciones como consecuencia del cambio climático y en combinación con los usos del suelo o las mareas: son la ría de Arousa y las cuencas de los ríos Lérez, Verdugo, Ulla, Tambre, Mandeo, Eume y Anllóns. Por tanto, la provincia de Pontevedra es la más afectada, al menos potencialmente, por los efectos del calentamiento global, dado que su litoral también es menos agreste que en el norte de la comunidad.

Y en esa relación no solo figura el propio Lérez, sino que también se incluye el de Os Gafos. De hecho, Augas de Galicia acaba de instalar un medidor específico para este cauce. Se localiza en pleno casco urbano, en la calle Alcalde Hevia. Su objetivo es medir el caudal para detectar posibles crecidas y desbordamientos, bastante habituales en este río, si bien en este año, especialmente seco, no hubo episodios de este tipo. De hecho, el caudal actual, en pleno arranque del verano, es muy escaso, tanto en Os Gafos como en el Lérez, y las lluvias de estos días no son suficientes para normalizar su situación.

Este documento de riesgo de inundaciones, con un presupuesto de casi 110 millones de euros y 74 actuaciones dirigidas a prevenir y reducir la anegación de tierras, será remitido al Gobierno central para su aprobación en Consejo de Ministros antes de su entrada en vigor. En total, el plan tiene identificadas 170 áreas con riesgo significativo de quedar bajo las aguas por desbordamiento de los ríos, siendo las más afectadas las zonas de Vigo por el Lagares; Baiona por el Bahíña y el Groba; Carballo por el Anllóns; Caldas de Reis y Portas por el Umia; Padrón, Dodro, Rianxo, Rois, Catoira, Pontecesures y Valga por el Ulla-Sar; Vimianzo por el Campeda; y Viveiro por el Fontecova y el Trasposta, en las que se trabaja ya con planes específicos.

Las intervenciones programadas serán de prevención, de protección y de recuperación. Las primeras redundarán en conocer mejor el comportamiento de los ríos, profundizar en los estudios sobre el cambio climático o mejorar la planificación meteorológica y el sistema de avisos.

En cuanto a las medidas de protección, son las que se diseñan para reducir el impacto de las inundaciones, como encauzamientos o drenajes, además de obras de restauración fluvial o de recuperación de lagunas de los propios ríos.

El tercer tipo de actuaciones van dirigidas a facilitar una vuelta ágil a la normalidad tras producirse un desbordamiento. Aquí entrarían las obras de emergencia, las subvenciones o la promoción de seguros frente a las inundaciones.

Este sistema específico de seguimiento de Os Gafos llega en medio de los trámites del Concello para destapar parte de su tramo urbano. Precisamente, este proyecto se ha incluido en el Plan de Xestión de Risco de Inundacións de Augas de Galicia y, en consecuencia, en el Plan Hidrolóxico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa para el ciclo 2021-2027.

La Concellería de Medio Natural interpreta este anuncio como un “aval” de Augas de Galicia al proyecto municipal ya que el concejal Iván Puentes solicitó durante el periodo de consulta pública del Plan Hidrolóxico la inclusión de Os Gafos dentro del Programa de Medidas de la dicho plan.

En su respuesta, la directora de Aguas de Galicia, Teresa Gutiérrez López, afirma que “en cuanto a la medida propuesta por el Concello de abrir el río soterrado, corresponde a una medida de restauración fluvial muy interesante desde el punto de vista de gestión y evaluación del riesgo de inundaciones, en relación con la recuperación del espacio fluvial”. “Por tanto, será una de las medidas a incluir en las Propuestas Específicas para la Gestión del Riesgo de Inundaciones que se desarrollarán para la Zona de Gran Riesgo Potencial de Inundaciones (Arpsi ) del río Lérez y río de Os Gafos”.

Iván Puentes se mostró muy satisfecho con esta respuesta positiva de Aguas de Galicia “en un momento crucial para que se materialice este proyecto de renaturalización del tramo urbano de Os Gafos, en el que estamos a punto de lanzar el concurso internacional de ideas en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) y recibir respuesta en relación a la subvención de dos millones de euros que solicitamos a la Fundación Biodiversidad para liberar y restaurar un primer tramo subterráneo que discurre entre la calle General Rubín y la iglesia de San Xosé en la Plaza de la Constitución”.