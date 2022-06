La conselleira de Promoción do Emprego, María Jesús Lorenzana, destacó ayer el Programa Integrado de Emprego (PIE) de la Mancomunidade do Salnés que cumple su décimo aniversario, diez años en los que se ha conseguido mejorar la situación laboral de un millar de desempleados y ofrece prácticas no laborales en 700 empresas de la comarca y un total de 270 acciones de formación y asesoramiento.

Lorenzana participó en Sanxenxo en el II Encuentro Empresarial de esta iniciativa en el marco de la celebración de su décimo aniversario. Actualmente se está celebrando una nueva edición del PIE de la Mancomunidade do Salnés, en la que participan 100 personas desempleadas, de las que al menos el 45% podrán encontrar trabajo. En la última edición se superó este porcentaje de empleo, alcanzando el 70%.