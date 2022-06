PortAmérica: Más que un festival

Una ocupación hotelera del 100% en Caldas de Reis y su entorno, alrededor de 400 puestos de trabajo y una asistencia de más de 20.000 personas. Este es, a grandes rasgos, el impacto del PortAmérica en la comarca, que en su edición de 2019 tuvo un retorno económico de 4,7 millones de euros. Pero más allá de las frías cifras, el festival gastromusical es un auténtico dinamizador social. El ambiente que se está viviendo estos días en la Carballeira de Caldas, donde cientos de personas han acampado para vivir la experiencia completa que ofrece este evento, es espectacular, al igual que en el entorno de la Azucreira de Portas, donde se celebran los diferentes conciertos que congregan a esos cientos de personas a las que no les importa aguantar durante minutos bajo un chaparrón con tal de disfrutar en directo de sus artistas preferidos.

Parte importante de la culpa la tiene la idea de festival que gestó en 2012 la la agencia de promoción artística y gestión cultural Esmerarte, al fusionar música y gastronomía. Así, además de reunir a 40 bandas del panorama musical nacional e internacional, también cuenta con otros 40 chefs –y 24 estrellas Michelin– para conquistar al público con sus elaboraciones desde el ShowRocking dirigido por Pepe Solla.

Tras arrancar el jueves con las actuaciones de Lori Meyers, Delaporte, El Columpio Asesino, Muchachito Bombo Infierno, Natalia Lacunza, Rojuu, Cápsula, Fon Román y Grande Amore, la fiesta continuó ayer con las actuaciones de WOS, Rozalén, Baiuca, Andrés Suárez, Instituto Mexicano del Sonido, Coque Malla, Arde Bogotá, Alice Wonder, La La Love You y The Parrots.

Hoy cerrarán el festival Bizarrap, Xoel López, Viva Suecia, Mikel Erentxun, Depedro, Lisandro Aristimuño, Amparanoia, Dengue Dengue Dengue, Serbia, Dani, Flecha Valona y Nathy Peluso. Pero la fiesta se prolongará con las sesiones vermú: Ayer actuaron Marilia Monzón, Marisa Valle Roso, Santi Araujo y Pablo Lesuit y hoy será el turno de Mavica, Sarria e Igloo, en A Tafona, en Caldas, a partir de las 12.00 horas.