A exposición itinerante “Pontevedra e América. Unha mirada en feminino” será inaugurada no Centro Cultural e Turístico “Antonio Fraguas” de Carballedo o vindeiro mércores 8 de xuño ás 17.00 horas, no transcurso dun acto que contará coa presenza do alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e a directora da Cátedra Iberoamericana da USC, María Cadaval Sampedro. Se rendirá homenaxe á figura da escritora galego-brasileira Nélida Piñón.