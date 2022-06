Os integrantes do grupo de gaitas e percusión da Aula Permanente de Música Tradicional Galega do Campus ofrecerán un ciclo de concertos ao longo deste mes en diferentes prazas de Pontevedra. Nas tardes de cada luns, ás 20.30 horas, a aula protagonizará catro actuacións no espazo público, nas que interpretará un mesmo repertorio baseado na música popular galega, acompañada por diferentes agrupacións.

Esta serie de concertos arrancará o vindeiro luns na praza da Verdura, onde a aula interpretará este repertorio en solitario. Sete días despois, o luns 13, farao na praza do Teucro.