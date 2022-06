Surfing The Lérez 2022: Tres días de música, fiesta de San Xoán, mercado y gastronomía

El festival Surfing The Lérez vuelve este año a Pontevedra, tras dos años de parón por la pandemia de COVID. Se celebrará nuevamente en la Illa das Esculturas los días 23, 24 y 25 de junio, con lo que coincidirá con la celebración de San Xoán e incluye una sardiñada.

Entre las novedades, este octavo Surfing The Lérez incluye un cuarto escenario, para los niños, en el que habrá teatro, talleres y actuaciones musicales para los más pequeños. También protagonizadas por niños y niñas.

Otra de las grandes novedades del festival es el regreso del icónico grupo pontevedrés Dismal, el viernes 24.

Como es habitual, el acceso al festival es gratuito, pero se solicita una aportación de alimentos no perecederos para la Rede Axuda, que se recogerán en los puestos instalados en la entrada.

Además, habrá Feira Emerxente Artesá, Obradoiro de Béisbol, “Memoria de Elefanta” y “Gastronomía de Aquí”.

Los grupos que llenarán de música los tres días de festival son Uncle Dog & The Homeboys, Wygga, YNGZ (Yung Dezo-Wabii-Ksezell), Budiño, Ariezzz, Ortiga, Carlangas y Sebastian Blacck B2B G Rich, el jueves 23.

El viernes 24 actuarán sobre los tres escenarios del festival Señora DJ, Gazela, Heredeiros da Crus, O Cadelo Lunático, Fondo Norte, Kris K DJ, Anxo Araujo, Moura, DJ Dinero, Ruxe Ruxe, Indy Tumbita & The Voodoo Bandits, Maefield, Thee Blind Crows, Dismal y Carlos Crespo DJ.

El último día del festival, sábado 25, está programa la actuación de Copa Turbo, Playa Desmayo, Boyanka Kostova, Familia Caamagno, Carlota Rey, Kings of de The Beach, Queco Lago, Berto, Elephants e Paw, Cora Velasco, Grande Amore, The Rapants y Terbutalina.

En el escenario de la Escola Bonobó estarán Thom Archy, Ariezz, Dj Dinero y Mariña Dj; mientras que en el escenario infantil animarán a los más pequeños Golfiños, Magín Blanco, Xarope Tulú, Obradoiro de Memoria Histórica García MC, Plant Your Future, Xogos Paporrubio y A Illa sen Tesouro.

Será "un festival más familiar que nunca", ya que unos 250 niños y niñas se subrián al escenario, según expusieron sus promotores, que presentaron este viernes el cartel en el Concello de Pontevedra.