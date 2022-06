El PortAmérica, como el ave fénix

Música, naturaleza y gastronomía volvieron a fusionarse de forma perfecta en la jornada inaugural de la décima edición del festival PortAmérica, la más esperada de su historia después de haberse suspendido en 2020 y 2021 por el COVID, aunque en octubre del año pasado tuvo lugar una edición especial, bautizada como Origen, en la que se reunieron numerosos artistas que trabajan o han trabajado con la agencia de promoción artística y gestión cultural que organiza el evento, Esmerarte. No obstante, esta cita, que nació en 2012, en su edición de 2019 (la octava) agotó las entradas disponibles para las jornadas de viernes y sábado, congregando a más de 28.000 asistentes, todo un hito para una propuesta cultural innovadora que trasciende lo musical y que tiende puentes a ambos lados del Atlántico, brindando a sus asistentes lo mejor de cada rincón del mundo.

Así, la Carballeira de Caldas de Reis, A Tafona y la Azucreira de Portas son desde ayer el trío de escenarios en el que se asiste al renacer del ave fénix, a un auténtico reencuentro con la música y la diversión después de dos años muy duros para la industria y para el público, que demostró que había muchas ganas de volver a disfrutrar de las actuaciones en directo de sus artistas preferidos y, casi más importante, de disfrutar de tres jornadas de convivencia con amigos en un entorno natural privilegiado. Además, las previsiones meteorológicas adversas no se cumplieron y, salvo algún pequeño chubasco, la lluvia dio tregua a los festivaleros en la jornada de ayer.

Una cuarentena de grandes nombres del panorama musical nacional e internacional pasan estos días por los tres escenarios del PortAmérica. El festival arrancó ayer con las actuaciones de Lori Meyers, Delaporte, El Columpio Asesino, Muchachito Bombo Infierno, Natalia Lacunza, Rojuu, Cápsula, Fon Román y Grande Amore.

Hoy es el turno de WOS, Rozalén, Baiuca, Andrés Suárez, Instituto Mexicano del Sonido, Coque Malla, Arde Bogotá, Alice Wonder, La La Love You y The Parrots. Y finalmente mañana sábado, como cartel de cierre, Bizarrap, Xoel López, Viva Suecia, Mikel Erentxun, Depedro, Lisandro Aristimuño, Amparanoia, Dengue Dengue Dengue, Serbia, Dani, Flecha Valona y Nathy Peluso subirán a los escenarios del festival.

ShowRocking y sesión vermú

Y todo este cóctel musical está acompañado por la mejor gastronomía gracias al ShowRocking, en el que chefs gallegos, nacionales e internacionales llevan al público del PortAmérica algunas de sus creaciones estrella. Concretamente son 40 chefs y 24 estrellas Michelin. Esta parte gastronómica del festival está coordinada por Pepe Solla que, junto con una nómina estelar de cocineros de varias latitudes, elaboran una zona culinaria con pinchos muy variados para todo el público del festival.

Una de las novedades de este año, según explicó el propio Solla, es la inclusión de una sección de pastelería en el evento. “No queríamos olvidarnos de este mundo dulce, por eso fuimos el primer festival en contar con una parte de gastronomía y también quisimos ser el primer festival en incluir una sección de pastelería”, aseguró el cocinero. Como reposteros invitados se encuentran Oriol Balaguer, de La Duquesita (Madrid); Valeria Olivari, de Las Cholas (Lisboa), y Sara Pequeño, de Ms. Robinson (Vigo).

La Carballeira de Caldas sirve de zona de acampada y también la villa termal acoge una de las novedades de esta edición, que se ubica en A Tafona. Se trata de la sesión vermú, que contará con música de Marilia Monzón, Marisa Valle Roso, Santi Araujo y Pablo Lesuit, además de Mavica, Sarria e Igloo.