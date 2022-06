Las olimpiadas europeas “senior” en Baltar

El pabellón de Baltar se convirtió ayer en todo un “estadio olímpico” dentro del proyecto europeo In Common Sports+: Fit, Food and Fun for Elderly!, del que forma parte el grupo de investigación HealthyFit de la Universidade de Vigo con el fin de organizar torneos deportivos ideados para personas mayores de 65 anos. Se trata de un encuentro internacional que tiene como socios al Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a municipio italiano de Cesena, a la asociación Zoldpont de Hungría, al municipio búlgaro de Aksakovo y al Instituto Público de Deportes de la localidad eslovena de Nova Gorica.

Todos ellos se dan cita en Sanxenxo, donde se celebran unas “olimpiadas senior” en las que participan cerca de 200 veterano, 170 de ellos participantes en el programa de actividad física para mayores de Sanxenxo e un grupo de 30 vecinos de Vila Nova de Cerveira. El Centro Cultural Casa Mariñeira Don Fernando de Portonovo es el escenario de un encuentro al que se sumó ayer el recibimiento a los participantes por parte del Concello. Al evento también asistieron representantes de las cámaras municipales de Vila Nova de Cerveira, Caminha, Valença y Monçao, con el fin de conocer la dinámica de los juegos ante la futura participación de estos municipios en otras de estas citas. Los participantes compitieron ayer en Baltar en estas “olimpiadas” que incluyeron versiones adaptadas de voleibol, baloncesto y balonmano, además de boccia, “un juego parecido a la petanca”, y torneos de juegos tradicionales como chave, bolos y billarda”, explica el investigador principal del grupo HealthyFit, José María Cancela. En este sentido, uno de los bloques de trabajo de este proyecto, coordinado por la UVigo, se centra precisamente en la adaptación, a partir de la información recabada por los diferentes socios, “de las reglas de los deportes colectivos y juegos tradicionales que mejor se pueden adaptar a las personas mayores”, con el objetivo de testar esta “motivación para la práctica de ejercicio físico a través de un deporte de equipo”, adaptada a las características de esta población. De hecho, el torneo de ayer incluyó, por ejemplo, partidos de voleibol en los que se podía agarrar el balón en lugar de golpearlo o partidos de balonmano “en los que no se permite el contacto y en los que el balón tiene que pasar por todos los jugadores antes de lanzarlo” a portería. El edil de Deportes, Daniel Arosa, y la de Urbanismo, Flavia Besada, recibieron ayer a estos representantes de Bulgaria, Eslovenia, Portugal, Hungría e Italia. “Sanxenxo lleva más de dos décadas promoviendo la actividad física y el bienestar de nuestros mayores con actividades que no tienen fines competitivos. El objetivo es que se mantengan en forma y socialicen”, apuntó Arosa. La jornada continua hoy con las explicaciones sobre el desarrollo del programa de actividad física y deporte para personas mayores jubiladas y pensionistas de Sanxenxo a las distintas delegaciones en la Casa Mariñeira.