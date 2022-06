O III TorneoCup Cerdedo-Cotobade de fútbol base en categorías benxamín e alevín concentrarán no campo municipal das Extremas os días 11 e 12 de xuño a un total de 24 equipos, doce por cada categoría, procedentes de Pontevedra, A Estrada, Forcarei, Ourense, Vigo, Santiago de Compostela, Redondela ou Lalín. En total máis de 350 deportistas, acompañados polos seus respectivos corpos técnicos e por familiares e amigos, co que se baralla que en torno a un millar de persoas se achegarán ata o concello de Cerdedo-Cotobade nesta fin de semana do deporte.

Este torneo adianta a súa celebración ao mes de xuño en lugar de decembro, como nas dúas pasadas edicións, co obxectivo de poder reunir a mais deportistas e de facilitar que, ao haber máis horas de luz diurna. O sábado 11 será o turno da categoría benxamín reservando o domingo 12 para os alevíns e retoma a súa celebración despois de dous anos de paréntese imposta pola pandemia do COVID Por outra banda, a organización facilitará, aos equipos e acompañantes, un servizo de cátering, a prezo moi económico, que será servido no pavillon municipal de deportes de Carballedo para facilitarlles a estancia, ás persoas desprazadas de fóra, en Cerdedo-Cotobade. A deportista Antía Jácome, que se atopa inmersa no ciclo olímpico que a levará, con toda probabilidade, a representar a España en París 2024, sinalou que o TorneoCup “é unha fantástica oportunidade para que os seus participantes se esforcen a través do deporte”.