La situación sanitaria obligó a la asociación de vecinos de O Castro a evitar grandes aglomeraciones y a suspender su Festa do Caldo Galego en Os Areás (Mourente) durante el segundo fin de semana de marzo (este año estaba prevista para el domingo 14). Con la intención de que la cita gastronómica se recupere en su formato habitual el próximo año, el colectivo decidió no perder un año más sin actividad y, en una reunión con la concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco, decidió reinventar y celebrar un XXX Gran Capítulo do Caldo Galego un tanto extraordinario: la fiesta se mantendrá viva reduciendo el número de asistentes e invitando a las cofradías de España y Portugal a una concentración en la ciudad, en la Plaza de España.

El acto será los días 11 y 12 de junio e incluirá un nuevo acto de investidura y juramento de los nuevos cofrades Damas y Caballeros del Caldo Galego. Entre las personas que se colocarán las capas están el concejal de Medio Natural, Iván Puentes; el jefe de la Policía Local de Pontevedra, José Manuel Duarte; la exjefa de estudios y directora del IES Sánchez Cantón (jubilada) Carmen Margariña Valderrama, y ​​la vicepresidenta de la Asociación de la Mediana y Pequeña Empresa (Aempe), Silvia Crespo. Completan esta lista Cándido Márquez, marinero con 40 años en el mar (con trabajo de cocinero); Antonio Javier Porras, policía y jefe de seguridad; Antonio García Puig, técnico sanitario, y Celso Mirón, funcionario jubilado del Concello de Pontevedra. Yoya Blanco, que fue galardonada con el título de Dama de la Orden del Caldo en 2020, se mostró "encantada de que la fiesta pueda mantener viva su llama con una edición muy especial". La investidura y juramento será el sábado 11 de junio a las 11.30 horas en una carpa que se instalará en la Plaza de España, donde a partir de las 10.30 horas tendrá lugar una concentración de una veintena de cofradías participantes: Botón de Ancla ( Marín), Caldo de Quintandona (Penafiel, Portugal), Viños Rías Baixas (Cambados), Ameixa de Carril (Carril), Cordero Segureño (Huéscar, Granada), Amigos dos Nabos (Asturias), Yumay (Asturias), Centolo Larpeiro do Grove , Cigala de Marín, Galo Quirico (Marín), Berza (Marín), Vino de la Ribera del Duero, Xan Carallás (Redondela), Porco Ravelo (Portugal), Luso Galaica y Albariño de Cambados, así como como otras más del país vecino y cuatro más pendientes de confirmación. El programa de actividades de esta XXX Festa do Caldo Galego de Mourente es el siguiente: Sábado, 11 de junio: 10:30. Concentración de participantes y recepción en la Plaza de España 11:00. Recibimiento del Alcalde y del Concejal de Promoción Económica y Turismo 11:30. Investidura y juramento de los nuevos cofrades, Damas y Caballeros, que pasarán a formar parte de la Orden del Caldo Galego de Mourente 12:30. Visita guiada por las calles y plazas del conjunto monumental de Pontevedra 14:00. Comida de hermandad de las cofradías para degustar el caldo gallego aderezado con productos gallegos en la Alameda Domingo 12 de junio: 12:00. Concentración en la Plaza de España para, posteriormente, desarrollar una visita guiada en barco por la ría de Pontevedra 14:00 horas. Degustación de productos gallegos y almuerzo. Despedida de las cofradías de Yoya Blanco Según apunta el concejal socialista, “las actividades estarán amenizadas por la charanga A Cabeza Non Para, el conjunto folclórico Foula y el grupo de gaitas Os Alegres de Mourente"