“Estrenamos en Pontevedra a nivel mundial dos obras de compositores gallegos”

Es una de las pianistas españolas con mayor proyección internacional. Fue nombrada “Mujer a Seguir en la Cultura del año 2021” y fue galardonada con el VI Premio Executivas de Galicia. Isabel Pérez Dobarro (Santiago, 1992) vuelve este fin de semana a Pontevedra para participar en el ciclo “Mulleres e inspiración”, como uno de los grandes referentes en la investigación del trabajo de las mujeres en la música clásica. Mañana a las 20.00 horas ofrecerá una charla en el Pazo da Cultura, “As mulleres na música. Perspectiva histórica e situación actual”, el sábado impartirá una masterclass en el Conservatorio y el domingo actuará en el auditorio del Pazo da Cultura a partir de las 19.30 horas, acompañada por la Orquesta Filharmónica Cidade de Pontevedra bajo la dirección de Cláudia Dubé.

–¿Cómo comienza su proyecto para rescatar del olvido a compositoras y su obra?

–Llevo tocando el piano desde los 3 años y dando conciertos desde los 4 y nunca, hasta que llegué a Estados Unidos y empecé a impartir clases yo, se me había pedido una obra de una compositora, o tocarla en un examen, o que fuera una obra obligatoria en un concurso… Es decir, nunca había estado expuesta a la obra de una compositora. La cuestión es que no las interpretaba, primero por desconocimiento, pero también porque nunca se me había exigido ni en el ámbito académico ni en el profesional, hasta tal punto que llega un momento que ni te planteas que puedan existir, ni te lo preguntas.

–¿Qué cambió entonces?

–Con 18 años voy a hacer el máster a Estados Unidos y al año siguiente ya empiezo a impartir clases en la Universidad de Nueva York. Uno de los alumnos estaba haciendo una investigación sobre escritoras y dramaturgas y hablando de su repertorio me preguntó si había muchas composiciones de mujeres. A partir de ese momento empecé a investigar sobre el tema, me empecé a interesar cada vez más y lo que descubrí es que había un repertorio extraordinario, que había una serie de obras de altísimo nivel que por razones totalmente ajenas a lo musical no se conocían. En el año 2017 es cuando empiezo a realizar una acción un poco más en serio a través del programa Women in Music (mujeres en la música). En esta iniciativa colaboro con la cantante estadounidense Anna Tonna y consiste en hacer intercambios musicales entre distintos países a través de la música de compositoras.

–¿Son muy diferentes las obras compuestas por mujeres de las compuestas por hombres?

–No necesariamente en cuanto a la forma de escribir, pero sí que es verdad que las compositoras no han tenido el mismo proceso de edición, porque como no se han tocado tanto, no se han estudiado… Por ejemplo, de la obra de Beethoven tenemos cientos de ediciones revisadas, corregidas, etc, y sin embargo con las compositoras, por desgracia, no tenemos esto; hay una edición, con suerte, o se trabaja en manuscrito. Hay errores, es normal, entonces es más complejo en este sentido, es más complicado trabajarlas.

–Calcula que solo un 2% del repertorio de las orquestas sinfónicas son composiciones de mujeres. ¿Es posible cambiar esta dinámica?

–Efectivamente. Yo creo que los conciertos para piano y orquesta son un vehículo muy bueno, porque muchas de estas compositoras eran pianistas. El piano formaba parte de la educación de las mujeres en el siglo XIX, entonces es un instrumento asociado a la mujer, no de manera profesional muchas veces, pero sí formaba parte de su educación, entonces salieron muchas virtuosas. Entonces hay un repertorio muy interesante de conciertos para piano y orquesta de mujeres, por eso es donde estoy incidiendo para cambiar esta tendencia.

–Y sería muy importante introducir más obras compuestas por mujeres en la formación musical, ¿no?

–Esa es la cuestión fundamental. Pensando en mi propia trayectoria, si no se te pide jamás una obra de una compositora, si tienes un examen final y te requieren otros compositores, nunca una compositora, no vas a tener realmente el tiempo para preparar una obra de compositora. En esos años es cuando elaboras tu repertorio base, después lo puedes ampliar, pero el base ya sale de ahí y si no tienes obras de compositoras, después va a ser más difícil que llegues a tenerlas.

–Centrándonos en la iniciativa que le traerá a Pontevedra este fin de semana, ¿cómo surge el ciclo “Mulleres e inspiración”?

–Había colaborado con Judith Rey, una fantástica flautista de la Orquesta Filarmónica de Pontevedra, en un evento en la Cidade da Cultura hace años sobre el papel de la mujer en la música, yo había hecho una conferencia sobre su papel a lo largo de la historia y ella sobre el repertorio específico de bandas. A partir de ahí, hablamos de una idea más amplia, incluso de actuación, que conllevara todos los sectores de actuación a los que queremos llegar: por un lado la divulgación, que se realiza a través de conferencias y exposiciones; por otro lado, tenemos la vertiente de educación, con las masterclasses que impartimos, y por último está la interpretación, los conciertos.

–¿Qué obras se podrán disfrutar en ese concierto?

–El domingo vamos a tener la suerte de estrenar a nivel mundial dos obras de compositores gallegos. Una es de Julia Dopico, en el que Judith es la solista, y otra de Mario Diz, donde yo soy la solista, inspirada en Clara Schumann. Después tocaré el concierto de Clara Schumann, de su juventud, que es una obra que a mí me gusta resaltarla mucho porque aporta a tan corta edad las innovaciones más importantes de su tiempo, es un solo movimiento, es un concierto cíclico, cosas que luego Liszt y Brahms cogerían para sus obras, ella ya las estaba haciendo con 13 años, por tanto es una pionera absoluta, y también interpretaré el concierto de Marianna Martínez, contemporánea de Mozart, siglo VIII, alumna de Haydn, admirada por Beethoven y de raíces españolas, una mujer muy importante en su tiempo y que se ha olvidado completamente y tiene un concierto maravilloso para piano que es la primera vez que se hace con piano, antes se había grabado con clave. Así que voy a interpretar tres conciertos en una noche, que esto no sé si es un récord, pero por ahí anda el tema, es una locura, pero es algo que me hacía muchísima ilusión porque creo que es muy necesario enseñar estas obras de distintos estilos en las que la mujer está tan presente.