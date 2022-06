El CHOP inicia el verano: primera fase del cierre de camas con déficit de médicos y enfermeras

El Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, ha iniciado su plan de adecuación para el período estival con la primera fase del cierre de camas de hospitalización, 42 por el momento, a las que se irán sumando más durante los próximos meses del verano hasta alcanzar las 98. Además, el déficit de personal por la falta de médicos en general durante todo el año y las precarias condiciones laborales a las que se somete a las enfermeras eventuales afectarán también a la asistencia sanitaria. Los profesionales ya lo advierten: en verano no se reduce el número de pacientes, sino que se mantiene e incluso aumenta en determinadas semanas debido al incremento poblacional por los movimientos turísticos, sobre todo en las localidades de costa como Sanxenxo, Poio, Marín o Bueu.

“No tenemos ninguna esperanza de mejora, bien incluso si todo se mantiene igual. Nos tendremos que arreglar entre nosotros y cruzarlos dedos para que nadie enferme”, asegura Carlos Eirea Eiras, vicepresidente de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria y médico en el CHOP.

Recuerda que la llegada de turistas en verano puede complicar la atención de forma significativa. “Al final, ya estamos tan acostumbrados a esta situación que lo que intentamos es sobrevivir. Lo que hacemos es lo de todos los años: repartir las vacaciones de modo que queden los menores huecos posibles y desear que ninguno de lo que se quede se enferme o surja algún otro problema”, afirma, para añadir que “hace años había lo que se denominaba refuerzo de costa, con un médico y una enfermera para atender a ese incremento poblacional”. “Ya hace tiempo que ese refuerzo se anuló, con lo que esto supuso, ya que era una sustitución para cuando alguien fallaba”.

Respecto a la iniciativa que ha tenido el Concello de Sanxenxo de poner a disposición hasta un total de cuatro viviendas ubicadas en el municipio para los médicos de familia de fuera de Galicia que quieran venir a trabajar a los centros de salud locales entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, un periodo en el que multiplica hasta cinco su población, Eirea Eiras la tacha de “ocurrencia”. “Es mezclar churras con merinas, porque no es una competencia de los concellos para nada”, subraya.

“Solo tenemos una opción: la auto organización, que el grupo trabaje del modo más cohesionado posible... Unos tiramos de los otros, pero hay centros de salud grandes con mucho personal en los que nos es fácil”, recuerda.

Un junio “inexistente”

El panorama en la Enfermería tampoco pinta bien. Aunque en este caso sí hay profesionales en las listas de contratación, no serán suficientes para cubrir todas las vacantes, auguran desde el colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita. Para empezar, a pesar de que ya ha comenzado la temporada estival en el ámbito sanitario, todavía no se han organizado los bloques de contratación por los meses de verano, que otros años se iniciaban en junio y que duraban incluso hasta octubre. Este año se les ha restado el mes actual y no comenzarán hasta el de julio. “Hasta entonces seguimos sometidas a esos contratos por días, semanas, meses...”, se lamentan las enfermeras, que indican que “los acúmulos de tareas, que se deberían usar solo de forma excepcional, se están aplicando a la mitad o más de los contratos” y todo por un simple “criterio economicista” que fomenta que haya menos contratos largos y, por lo tanto, menos estabilidad.

Por otro lado, recuerda Emma Rodríguez, secretaria provincial del sindicato de enfermería SATSE en Pontevedra, estas profesionales se incluyen en la categoría de “personal deficitario”. Esto quiere decir que no puede ausentarse más del 33% de la plantilla estable, un porcentaje que desde hace unos años se ha reducido al 25%.

Actualmente, hay 1.100 enfermeras en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés: 800 entre los hospitales de Montecelo y Provincial, 120 en el de O Salnés y 225 en Atención Primaria. Eso teniendo en cuenta las cifras de plantilla, sin contabilizar listados de contratación ni enfermeras especialistas. Serían necesarias, aseguran desde SATSE, el doble de profesionales por norma general a lo largo del año.

“Se necesitarían entre 300 o 400 enfermeras en cada mes para cubrir solamente vacaciones en Atención Primaria y hospitalaria”, calcula Emma Rodríguez.

Actualmente, la lista de contratación tiene anotadas más de 800 personas, de las cuales aproximadamente la mitad está trabajando de manera continua, a las que habría que sumar las que están en suspensión de llamamientos, lo que dejaría un margen de poco más de 200 eventuales disponibles para trabajar. “La lista no da”, advierte.

Respecto al cierre de camas, recuerda que “no sabemos a cuántos profesionales sanitarios y a cuántos pacientes va a afectar este cierre”. “Y nadie garantiza que realmente vuelvan a abrir en la fecha prometida, puesto que según el Sergas todo va a depender de la necesidad de disponibilidad de dichas camas”.

Incorporación de seis nuevos farmacéuticos

El Sergas informó ayer de que el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha incorporado a seis nuevos farmacéuticos en su red asistencial de Atención Primaria. La incorporación de estos nuevos profesionales permitirá prestar su atención en centros de Marín, Poio, Vilaboa y Bueu, así como incrementar los días de actividad en Baltar (Sanxenxo), O Grove, Vilanova y Cambados, así como su presencia en horario de tarde en los centros de salud Virxe Peregrina y A Parda de Pontevedra y el de Vilagarcía de Arousa. De este modo, el personal farmacéutico de Atención Primaria del área se duplica, siendo en total doce los profesionales en activo.