El sorteo de la “Campaña Estrela” organizado por la asociación Estrela de Marín ha elegido como ganadora a María José Piñeiro Collazo, que selló su tarjeta en las tiendas Deportes Xesta, Tecno PC y Depi-del, por lo que dispondrá de tres vales-compra por valor de 50€ para consumir en estos establecimientos. La ganadora no forma parte del club de fidelización “Comercio do Morrazo”, por lo que no ha podido recibir su tarjeta con 50 euros extra.