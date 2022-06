La carballeira de Caldas de Reis, A Tafona y la Azucreira de Portas son desde este jueves el trio de escenarios que albergan hasta el sábado una edición de las más especiales en los diez años de historia de PortAmérica.

El festival cuenta con tres jornadas repletas de grandes nombres de la música actual en la Azucreira de Portas. Aunque las previsiones meteorológicas no son las mejores, la gran cita musical arranca este jueves con las actuaciones de Lori Meyers, Delaporte, El Columpio Asesino, Muchachito Bombo Infierno, Natalia Lacunza, Rojuu, Cápsula, Fon Román y Grande Amore.

El viernes es el turno de WOS, Rozalén, Baiuca, Andrés Suárez, Instituto Mexicano del Sonido, Coque Malla, Arde Bogotá, Alice Wonder, La La Love You y The Parrots.

Finalmente, como cartel de cierre el sábado, Bizarrap, Xoel López, Viva Suecia, Mikel Erentxun, Depedro, Queralt Lahoz, Lisandro Aristimuño, Amparanoia, Dengue Dengue Dengue, Serbia, Dani e Flecha Valona subirán a los escenarios del festival.

Todo esto, aderezado con el “Showrocking”, en el que chefs gallegos, nacionales e internacionales –liderados por Pepe Solla– llevan al público del PortAmérica algunas de sus creaciones estrella desde la Carballeira de Caldas. Y también en Caldas, esta vez en A Tafona, llega una de las novedades de este año, la sesión vermú con música de Marilia, Monzón, Marisa Valle Roso, Santi Araujo y Pablo Lesuit, además de Mavica, Sarria e Igloo.

En total, cuarenta artistas y grupos musicales durante tres días, a los que se suma el “showrocking” con 40 chefs gallegos y 24 estrellas Michelin

Esta parte gastronómica del festival está coordinada por el chef Pepe Solla, que junto con una nómina estelar de cocineros de varias latitudes elaboran una zona gastronómica con pinchos muy variados para todo el público del festival.

En total, participan cuarenta chefs de toda Galicia, además de 24 estrellas Michelin, que buscarán acercar la alta cocina a todo el PortAmérica. Una de las novedades de este año, según Solla, es la inclusión de una sección de pastelería en el evento.

“No queríamos olvidarnos de este mundo dulce, por eso fuimos el primer festival en contar con una parte de gastronomía y también quisimos ser el primer festival en incluir una sección de pastelería”, aseguró el cocinero. Como reposteros invitados, se encuentran Oriol Balaguer, de La Duquesita (Madrid); Valeria Olivari de Las Cholas (Lisboa) y Sara Pequeño de Ms. Robinson (Vigo).