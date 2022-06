El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés celebró en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Pontevedra el acto de homenaje al personal jubilado del Sergas durante el pasado año 2021, que cesó en su actividad tanto en el Complexo Hospitalario de Pontevedra como en el Hospital do Salnés y en la red de centros de Atención Primaria.

El evento despidió a 140 trabajadores que finalizaron su trayectoria profesional y contó entre otros responsables con la presencia del director general de asistencia sanitaria del Sergas, Jorge Aboal; la secretaria de la Delegación de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Marta Iglesias; el gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Ramón Gómez Fernández, y la subdirectora de Recursos Humanos del área, Mercedes Carracedo.

Intervenciones de Aurora Melero y José Fernando Filgueira

El homenaje comenzó con la recogida de regalos por parte de los profesionales asistentes a la ceremonia y continuó con la lectura de honor de los nombres de los trabajadores jubilados. En representación de este colectivo intervino la ex directora de Enfermería, Aurora Melero Adrio, y como ponente invitado el ex director y ex jefe de Alergología del Hospital Provincial de Pontevedra, el doctor José Fernando Filgueira Iglesias.

Legado vital y profesional

Por su parte, los responsables del Sergas destacaron en sus intervenciones el legado vital y profesional de los profesionales homenajeados, a los que agradecieron su dedicación durante todos estos años y a los que se les hizo un llamamiento para que, independientemente de su jubilación como personal activo, no se alejen de una institución de la que siempre formarán parte.

Además de los tradicionales obsequios, los profesionales homenajeados recibieron una tarjeta dorada que les identifica como personal jubilado del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés que, tal y como expresaron las autoridades asistentes, corrobora que este colectivo continúa siendo una importante parte dl servicio sanitario público.

Se clausuró el acto con la actuación de la coral polifónica “O CHOPO” y con una foto de grupo, efectuada en los espacios exteriores del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Campolongo.