“Vuelvo a recibir diálisis tras el rechazo del trasplante, a los cinco años de recibir el riñón”

Como cada año, el primer miércoles del mes de junio se celebra en España el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, que este año lleva por lema “Todos tenemos un gen donante. ¡Actívalo!”. Con el objetivo de homenajearlos y de informar a la ciudadanía en general, la asociación Alcer Pontevedra instalará esta mañana tres mesas informativas en la provincia. En la ciudad de Pontevedra lo hará en la Praza da Peregrina, entre las diez de la mañana y la una y media de la tarde. Sobre la labor de la asociación habla Nuria Cruz, presidenta de la asociación en la provincia y pontevedresa de adopción.

– ¿Por qué es tan importante esta fecha y cuál es el mensaje que quieren transmitir en la calle?

– Queremos agradecer a todos los donantes ese gesto que un día decidieron y que salva vidas. También queremos concienciar al resto de la población de lo fácil que es ser donante, porque a veces también se puede donar en vida.

– El lema “Todos tenemos un gen donante. ¡Actívalo!” también hace referencia a que no debería ser tan difícil hacerse donante...

– Exacto. Hay países en los que por ley si tu falleces y es factible que seas donante, lo eres por defecto, a no ser que dejases por escrito que no quieres serlo. Aquí es muy diferente, casi al contrario. De hecho, hay veces en las que una persona quiere ser donante, pero fallece y es su familia la que tiene la última palabra. Yo ya he hecho el testamento de últimas voluntades, en el que lo he dejado por escrito. Hablar con la familia propia es muy importante para que sepan cuál es tu última voluntad.

El riñón es el órgano que más lista de espera tiene. Lo que ocurre es que al final los enfermos de riñón tenemos una máquina que nos da ese tiempo para poder esperar

– ¿Sigue habiendo muchas negativas por parte de las familias?

– Cada vez menos. En Galicia seguimos siendo una comunidad de gente muy mayor y con unas costumbres muy arraigadas. Antes costaba un poco lograrlo, pero ahora casi nos hemos igualado al resto de España.

– ¿Cuál es el órgano más demandado?

– El riñón es el órgano que más lista de espera tiene. Lo que ocurre es que al final los enfermos de riñón tenemos una máquina que nos da ese tiempo para poder esperar. Yo esperé diez años y medio la primera vez por un riñón, si hubiese necesitado un corazón no llegaría a tiempo.

– ¿Cómo llegó a la presidencia de Alcer?

– Yo soy de Ferrol y cuando me tuvieron que ingresar en A Coruña dos meses y una semana me hice socia allí. Fue hace más de 16 años. Poco después me vine a vivir a Pontevedra, donde también había Alcer, aunque por aquel entonces estaba algo parada su actividad. Necesitaban a alguien y empecé en la vicepresidencia; el año pasado me nombraron presidenta.

– ¿A cuántos trasplantes de riñón se ha sometido?

– Solamente a uno, que me falló a los cinco años. Ahora estoy a la espera de hacer las pruebas para la donación de un donante vivo.

– ¿De alguien cercano o de una persona desconocida?

– A veces se da entre desconocidos, lo que se conoce como “el buen samaritano”, pero en mi caso es de una persona de mi entorno, una amistad. Es lo más habitual. Mi familia directa no puede donarme por tratarse de una enfermedad genética y la indirecta, por otras causas de salud, tampoco pueden ser donantes.

No hay nadie que te contrate para que le faltes tres mañanas o tres tardes a la semana

– Es decir, que fue una enfermedad genética la que le provocó a usted los problemas renales...

– Sí. Es una enfermedad ultra rara que se llama síndrome hemolítico urémico atípico, SHUa.

– ¿Cuáles son los síntomas?

– Yo estaba perfectamente bien y empecé a vomitar. Fue el único síntoma que sentí. Cuando fui a Urgencias porque no paraba, me hicieron una analítica y vieron que en mi sangre todo estaba bajísimo: plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos... A la media hora me la repitieron y estaba todo todavía más bajo. Me afectó a los riñones.

– Y la abocó a la diálisis...

– Sí. Tres días a la semana durante cuatro horas esos diez años y medio mientras esperaba por el primer riñón. Y ahora, una vez que ha fallado, de nuevo.

– ¿De qué manera le ha cambiado la vida?

– Yo, personalmente, y casi la totalidad de mis compañeros, lo primero que hice fue dejar de trabajar. No hay nadie que te contrate para que le faltes tres mañanas o tres tardes a la semana. Además, que no siempre te encuentras bien. No es algo fácil o llevadero. Te cuesta un poco.

Siempre dije que tenía buenos amigos, pero ahora digo que tengo los mejores

– ¿Acudía al hospital?

– Yo elegí la opción de hacerlo en el hospital, aunque puedes hacerlo en tu propia casa, de forma peritoneal, con un catéter en la barriga. También hay la hemodiálisis en sus dos versiones: hospitalaria o pinchándote tú en casa. Ahora vuelvo a recibir diálisis tras el rechazo del trasplante, a los cinco años de recibir el riñón.

– ¿Qué sintió cuando se lo confirmaron?

– La verdad es que pensé que era una faena, porque yo sé que muchas veces duran más. Pero sobre todo porque no tenía por qué fallar, de hecho, no sabían por qué fue así. Por otro lado, sentí alivio de volver a la diálisis, porque al final ya me encontraba muy mal.

– ¿Tiene fecha ya para el nuevo trasplante, en vida?

– Todavía no porque hay mucho retraso por la pandemia. Las operaciones programadas de donación en vida se quedaron en espera. Los trasplantes sí se realizaron en tiempo, en cuanto aparecían donantes.

– La persona que le va a donar será muy importante para usted...

– Siempre dije que tenía buenos amigos, pero ahora digo que tengo los mejores.