La librería Baroja será escenario esa tarde de la presentación de “Xinfu Muxel Attacks”, un cómic de Adrián Morgade en el que los escenarios de la ciudad de Pontevedra y varios de sus personajes más conocidos tienen un protagonismo muy especial.

–¿Por qué el múxel?

–El muxel es el pez típico del río Lérez, que supongo además que es un castellanismo porque busqué la palabra en gallego y no lo encontré, así que utilicé la coña de usar este nombre y lo sumé al anglicismo de attacks, puestos con el recochineo (risas). Quería que fuese algo así como el ataque del múxel y también tener como referencia películas americanas como podrían ser el ataque de los tomates asesinos o Marts Attacks, ese tipo de sátiras.

–¿Cómo nació este cómic?

–Ya tenía esa idea desde hace muchos años, porque siempre quise ser dibujante y hacer cómic. Siempre tuve esa idea porque soy de Pontevedra, PTV que se llama (sonríe) y siempre estaba con la coña con los amigos, con la familia, de si los múxel del Lérez no se los podría comer, que si son mutantes. Esa idea fue madurando, la tenía en un cajón porque sabía que había una historia que contar con el tema del múxel y al final salió. Xinfu es un personaje que nació antes de empezar con Xerais con la idea de hacer una pequeña serie. Empezó como algo infantil pero posteriormente se fue desarrollando y me pareció perfecto, porque el primer cómic de Xinfu lo acabé orientándolo un poco a lo que a mi me gusta, que es el mundo de los superhéroes, y ahora tiene que combatir contra los múxeles mutantes del río. Estaba clarísimo que tenía que hacerlo así: los múxeles mutantes del Lérez se merecían un cómic.

–¿Cómo llegó al mundo del cómic y cómo surgió su afición?

–Estudié en la Escuela Pablo Picasso de A Coruña, hice Ilustración, y después me fui formando por mi cuenta, de modo autodidacta, dibujando, practicando y de vez en cuando haciendo algún curso que me podía permitir. Intento mejorar todos los días y no hay ningún truco de magia (sonríe), básicamente. Aunque, claro, mi contacto con el cómic es muy anterior, de niño, con Spiderman, de muy pequeño.

–En este nuevo álbum aparecen varios personajes de la vida pontevedresa…

–Personajes y también escenarios. Quería hacer que se notase que es la ciudad de Pontevedra porque, claro, los múxeles podría haber gente que lo entendiese y otra que no, pero quería que se viese que es claramente Pontevedra. Así que quise representarla lo máximo posible, documentándola, haciendo fotos de los sitios justos que quería que se vieran y que quedasen lo más real posible. Y por lo que respecta a los personajes, es que una ciudad sin la gente que hace que sea lo que es, personas que hacen que Pontevedra sea Pontevedra y no Ourense o Lugo. Wladimir es de Pontevedra y alguien de Ourense no lo va a coger, no va a saber qué hace ese señor en el medio del puente de A Barca, pero alguien de esta ciudad sí, y la idea es que esa persona de Pontevedra que pasa todos los días por A Barca identifique a Wladimir en el cómic.

–¿Qué otros protagonistas nos vamos a encontrar?

–Pues también está mi librero, de librería Baroja, que sale en dos páginas, también conocidos míos, como Javier Domínguez, uno de los fundadores del grupo Los Suaves, que también es pontevedrés, gente de mi familia… Y puede ser que alguien más, que estén atentos los pontevedreses porque igual se encuentran algún conocido (risas). Después hay también escenarios como un restaurante chino muy conocido.

–En este segundo álbum de Xinfu da un giro…

–Si, el primero estaba restringido a la infancia, edades muy pequeñas. Y aún así no era un álbum infantil al uso, incluso hubo muchos colegios que me decían que no lo iban a pedir, porque veían la portada y era tan oscura, con un tipo cabreado, y se imaginaban que eran para mayores. Luego la historia y los diálogos de ese primero eran más sencillos, pero la historia también era completita, y ahora se orienta más al público adulto.